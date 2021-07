Maladie ancienne, la tuberculose est un antidote depuis 100 ans

Photo/Image :

Luiz Claudio Ferreira/Via ABr

Les vers n’étaient pas le remède, mais le déchaînement : « Je sais que je vais mourir… dans ma poitrine / un mal terrible me dévore la vie ». Le 6 juillet 1871, Castro Alves, tout juste âgé de 24 ans, succombe à la tuberculose. La plus grande nouveauté dans la lutte contre cette maladie respiratoire, qui touche principalement les poumons, n’apparaîtrait que 50 ans après la mort du poète de Bahia : le vaccin. L’agent immunisant est le résultat de longues recherches menées par les Français Léon Calmette et Alphonse Guérin. Ils ont atténué une bactérie, nommée Bacillus de Calmette et de Guérin (d’où l’acronyme BCG), et ont annoncé, ce 1er juillet 1921, un moyen d’éradiquer le bacille de Koch, responsable de la tuberculose.

« Ce fut une grande victoire contre cette maladie, qui a tué tant de personnes dans le monde et a encore aujourd’hui les plus vulnérables comme principales victimes », déclare le Dr Dilene Nascimento, chercheuse à la Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz) et universitaire en l’histoire des maladies au Brésil. Il existe des cas de tuberculose au Brésil depuis la période des colonies. La maladie est transmise par inhalation de gouttelettes contaminées et éliminée par la respiration, la toux ou les éternuements.

Le chercheur explique qu’avant même la découverte du vaccin en France, le Brésil avait des initiatives pour tenter de protéger la population de ce mal. L’une d’entre elles était la Ligue brésilienne contre la tuberculose, une entité civile composée de chercheurs et d’intellectuels, qui deviendra plus tard la Fondation Ataulpho de Paiva, à Rio de Janeiro, une entité philanthropique qui est toujours chargée de produire le BCG dans le pays. En fait, au Brésil, le développement du vaccin a d’abord eu lieu grâce aux recherches du scientifique Arlindo de Assis (1896-1966) après avoir reçu, en 1925, un échantillon de la souche virale in vitro pour étude.

En 1927, la fondation a créé des laboratoires et a commencé à suivre des instructions pour prioriser la vaccination des plus jeunes mais aussi des plus vulnérables, explique la professeure Dilene Nascimento. Le chercheur comprend que cette victoire de la science est aujourd’hui indispensable, par exemple, pour que les bébés brésiliens reçoivent ce vaccin juste après leur naissance. « Il a une grande efficacité contre les formes sévères de la maladie, comme cela se produit, par exemple, avec le vaccin contre le covid-19. Ce fut une belle expérience d’apprentissage ». Jusqu’aux années 1970, le BCG existait également en modalité orale. Le médicament produit par la Fondation Ataulpho de Paiva a été reconnu dans 16 laboratoires certifiés par l’OMS et est considéré comme l’un des plus immunogènes au monde.

Les 8 et 9 juillet prochains, la Fiocruz organisera un débat (consultez le calendrier) sur l’héritage du vaccin BCG, administré gratuitement dans les centres de santé, pour les programmes de vaccination au Brésil. Dans un entretien avec Agência Brasil, le chercheur raconte la trajectoire de la lutte contre la tuberculose dans le pays, et quel rôle le vaccin BCG a joué dans cette histoire.

Quel était le contexte de la recherche de ce vaccin ?

À la fin du 19e et au début des années 1900, la tuberculose a tué plus que toute autre maladie. Il n’y avait pas de politique publique de lutte contre la tuberculose, qui est une maladie endémique. Le développement peut être lent, mais il conduit à la mort. Il est nécessaire de mettre en contexte que le bacille de Koch, bien qu’il infecte quiconque, entraîne généralement la mort de ceux qui sont dans une situation plus vulnérable et dont le système immunitaire est affaibli. Le vaccin contre la tuberculose était épuisé par les scientifiques. Même le chercheur Robert Koch, qui a découvert le bacille en cause, a également annoncé la tuberculine. Au départ, on pensait qu’il pouvait s’agir d’un médicament, mais il s’est en fait avéré être un test pour diagnostiquer la maladie. C’était une publicité avec beaucoup de faste, mais la conclusion a été atteinte que la tuberculine identifiait la tuberculose, ne la traitait pas. Jusqu’en 1921, Léon Calmette et Alphonse Guérin ont fourni la découverte d’un vaccin. Ils ont fait de la publicité à l’Académie française de médecine. L’agent immunisant s’est avéré efficace contre l’aggravation de la maladie.

Et quelle était la réalité brésilienne à cette époque ?

La situation était grave. En 1900, la Ligue brésilienne contre la tuberculose est créée par des médecins et des intellectuels – principalement de Rio de Janeiro. Ils étaient préoccupés par le taux de mortalité élevé. Le discours de l’époque était que le Brésil (qui avait cessé d’être une monarchie en 1889) entrait dans la modernité et devait abandonner la fin du XIXe siècle. C’est cette ligue qui devint plus tard la Fondation Ataulpho de Paiva (une entité philanthropique jusqu’à aujourd’hui responsable de la production du vaccin au Brésil).

Où étaient les personnes touchées par la maladie ?

Au début du XXe siècle, des dispensaires sont créés – l’un en 1902 et l’autre en 1911. Il y avait un trépied pour les soins : le sanatorium (lieu de repos, d’hygiène et de nourriture), le dispensaire (ambulatoire avec traitement médical) et le préventif (lieu où se trouvaient les enfants de tuberculeux, où les enfants devaient même poursuivre leurs études). Des tentatives ont été faites pour créer des secteurs distincts au sein des hôpitaux pour les personnes atteintes de tuberculose. Les Santas Casas ont eu cette initiative, par exemple. Mais les décès sont restés élevés.

Et comment s’est passé le développement du vaccin ici dans le pays ?

Le chercheur Arlindo de Assis, qui était le scientifique qui travaillait à l’Instituto Vital Brazil, a reçu la souche inactivée du virus d’un chercheur uruguayen, afin de pouvoir développer le vaccin au Brésil. Cela a eu lieu en 1925. Il a commencé à développer le vaccin et a fait une articulation avec la Ligue brésilienne contre la tuberculose, qui était présidée par Ataupho de Paiva. L’entité a décidé de prendre en charge l’application des vaccins dans les dispensaires et les écoles. Arlindo de Assis a ensuite été transféré à l’entité et a commencé à produire le vaccin BCG. La Ligue a compris que la priorité devrait être les enfants et les étudiants. Avec la création de la Direction de la santé publique, il y avait une politique publique concernant la tuberculose. Des affiches ont été produites. À l’époque, des chirurgies très douloureuses étaient encore pratiquées pour tenter de résoudre la tuberculose, appelée pneumothorax. Ce n’était pas un simple traitement.

Pourquoi la maladie a-t-elle tué autant de personnes ?

Les principales victimes de la maladie sont les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Les relations de travail précaires de ce début du 20e siècle ont également aggravé la situation. De plus, les conditions de logement interfèrent également avec la propagation de la maladie. Au cours du siècle, les conditions de vie et de travail se sont améliorées. En 1942, nous avons eu le premier médicament antibiotique pour le traitement. Quatre ans plus tard, l’État a créé une campagne nationale pour lutter contre la tuberculose et aussi pour vacciner. Elle disposait d’un budget, par exemple, pour créer des sanatoriums dans les différentes capitales brésiliennes. Toujours dans les années 1940, des décrets législatifs ont commencé à forcer la vaccination des enfants.

Et aujourd’hui, les familles peuvent demander le BCG dès la naissance de l’enfant…

C’est un exploit. Depuis 1976, cette obligation existe. Toutes les maternités appliquent le vaccin BCG aux nouveau-nés. L’agent immunisant n’empêche pas à 100% d’être infecté par le bacille, mais il fait qu’une éventuelle évolution de la maladie se produise de manière moins grave, comme cela se produit aujourd’hui également avec les vaccins contre le covid. Le vaccin est indiqué pour les enfants de 0 à 4 ans (selon l’Ordonnance n°452 du 6 décembre 1976 du Ministère de la Santé, l’agent immunisant est obligatoire pour les enfants de moins d’un an).