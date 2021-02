Mal de gorge, maux de tête, fatigue et diarrhée. Est-ce Covid?

Des chercheurs britanniques souhaitent ajouter quatre autres symptômes à la liste qui guide les commandes de tests de diagnostic pour la covid-19. L’idée est d’ajouter la fatigue, les maux de tête, les maux de gorge et la diarrhée à la liste qui se limite aujourd’hui à la toux, la fièvre et la perte de goût ou d’odeur.

En élargissant la liste des symptômes, 40% de cas supplémentaires de la maladie seraient identifiés, affirment les auteurs de la proposition, qui sont en avance sur l’application Zoe, une étude complète des symptômes réalisée par Covid en partenariat avec King’s College London.

Les responsables de la santé craignent cependant qu’une augmentation du nombre de tests ne submerge le système de santé. Comme les symptômes sont assez courants et peuvent provenir des causes les plus différentes, un plus grand nombre de personnes non infectées par le coronavirus seront également testées.

Les chercheurs impliqués dans l’étude eux-mêmes estiment que le total des résultats négatifs pour chaque positif passerait de 46 à 95, mais soutiennent que le pays est aujourd’hui en mesure de faire face à l’augmentation de la demande.

« Les principaux symptômes ont été soigneusement sélectionnés pour identifier les personnes les plus susceptibles d’avoir le covid-19, tout en excluant un grand nombre de celles qui ne sont pas atteintes de la maladie », a déclaré un porte-parole du ministère de la Santé et du Travail social.