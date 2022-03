Making Anna Up : Netflix a-t-il aidé la vraie Anna Sorokin à rembourser ses dettes à sa sortie de prison ?

in

Inventer Anna cartonne sur Netflix et l’histoire d’Anna Sorokin continue de faire des vagues. Mais, pour ce faire, la plateforme aurait dû aider la vraie protagoniste à payer ses dettes ?

©IMDBJulia Garner dans Inventer Anna

Les histoires de vrais arnaqueurs ont du succès sur Netflix et la grande preuve en est la fureur qu’elles ont suscitée L’escroc Tinder ou Inventer Anna. Le film documentaire et la série ont été diffusés à neuf jours d’intervalle, mais ils ont tout de même fait sensation. Bien sûr, celui qui a attiré le plus d’attention était le deuxième en raison du niveau de production, mais aussi en raison du niveau d’intelligence dans les arnaques du protagoniste.

De quoi s’agit-il Inventer Anna? Eh bien, la série créée par Shonda Rhimes raconte l’histoire originale d’Anna Sorokin, la plus grande escroc de l’élite new-yorkaise. Son apparition a laissé la moitié de Manhattan en haleine alors qu’il trompait les membres les plus importants de la haute société. A tel point qu’une fois son cas connu, une journaliste s’est consacrée à enquêter sur sa véritable histoire, nouant avec elle un lien d’amour-haine.

Bien sûr, il faut noter que pour créer cette série, Shondaland a pris certaines licences créatives. En fait, au début de chaque épisode, la bande a une annonce : « Toute cette histoire est complètement vraie, à l’exception des parties qui sont totalement inventées.”. Cependant, en plus d’avoir certaines parties de l’histoire qui ne se sont pas réellement produites, Netflix devait se conformer à la règle la plus élevée d’être basé sur un vrai personnage.

Cela signifie que, pour avoir l’autorisation de la première Anna Sorokin, ils ont dû lui payer certaines redevances. D’après ce qui s’est passé, le montant total que l’escroc a reçu de la plateforme est de 320 000 € pour les droits sur son histoire. A cela bien sûr, il faut ajouter tout ce que la série collectionne désormais. Mais le prix que la russo-allemande a demandé pour capturer sa vie sur le petit écran lui a suffi.

Eh bien, grâce à cet argent, Sorokin a réussi à rembourser ses dettes une fois sorti de prison. En raison de sa bonne conduite, la justice a décidé de la libérer tôt et en février 2021, elle a été libérée. Bien qu’avant il a dû payer les 200 000 dollars qu’il devait aux banques, 25 000 autres d’amendes à l’état de New York, gardant ainsi les 95 000 dollars restants pour commencer une nouvelle vie.

