MakeTheBatfleckMovie Trends as DC Fans Campagne pour Ben Affleck pour obtenir son film Batman

Le hashtag #MakeTheBatfleckMovie est à la mode sur Twitter alors que les fans de DC demandent à voir Batman de Ben Affleck obtenir son propre film solo. Après être apparu pour la première fois dans Zack Snyder’s Batman v Superman: l’aube de la justice, Affleck est revenu dans le Ligue de justice crossover avec le Snyder Cut de quatre heures récemment publié. Alors qu’il était à un moment donné sur le point d’obtenir son propre film solo dans le DCEU, le projet s’est depuis transformé en film autonome. Le Batman avec Robert Pattinson jouant le rôle.

Sentir ça Ben Affleck a encore tellement plus à offrir que la version de Snyder du Dark Knight, des milliers de fans font maintenant campagne sur les réseaux sociaux pour Warner Bros.à #MakeTheBatfleckMovie. Il n’y a pas de projet actuel au studio pour qu’un tel projet se produise, mais comme la campagne #ReleaseTheSnyderCut est finalement devenue un succès, les fans espèrent voir le film de Batfleck se concrétiser également.

« Si Ben Affleck veut faire [it], Je suis à 100% derrière #MakeTheBatfleckMovie, « tweete un fan. » De plus … il a présenté Coup mortel! «

« #MakeTheBatfleckMovie parce que nous avons besoin de plus de GOAT après la Justice League de Zack Snyder », tweete un autre fan, désignant Batfleck comme le meilleur Batman de tous.

Un autre fan de DC le dit: « Je veux voir Batman affronter Deathstroke. Je veux voir Slade détruire toute la vie de Bruce. Je veux voir plus d’Affleck en tant que Batman. #MakeTheBatfleckMovie. »

De nombreux autres fans ont tweeté une citation de Jay Oliva faisant référence au scénario du film Batfleck annulé comme le meilleur Homme chauve-souris script qu’il a déjà lu. La citation se lit comme suit: « Ben avait une histoire de fous et je crois que le public et les fans l’auraient adoré … Il se passait beaucoup de choses au-dessus de vous et de mon chèque de paie. J’aurais aimé que ce soit aussi simple que de le faire. Il contenait certains des meilleurs trucs Batman / Deathstroke que j’aie jamais fait! «

« Ben Affleck a écrit, était prêt à diriger et à jouer dans un film de Batman qui ravirait les fans du monde entier, surtout s’ils appréciaient les jeux Arkham comme moi! lit un autre tweet.

C’est le résultat d’une campagne globale des fans de DC pour « Restore the SnyderVerse », un autre mouvement qui a gagné du terrain après la sortie de Justice League de Zack Snyder. Comme Joe Manganiello est également prêt à reprendre le rôle de Deathstroke si on lui en donne la chance, il y a eu récemment une autre campagne virale pour donner à Deathstroke son propre film ou série sur HBO Max. Pourtant, pour le meilleur ou pour le pire, il n’y a actuellement aucun plan chez Warner Bros.pour étendre le SnyderVerse au-delà Justice League de Zack Snyder.

Si suffisamment de gens font campagne pour cela, la possibilité semble toujours exister pour que le film Batfleck devienne une réalité. Dans tous les cas, les fans peuvent voir la version de Robert Pattinson sur le personnage quand Le Batman sort en salles le 4 mars 2022.

Si Ben Affleck veut faire si, je suis à 100% en retard #MakeTheBatfleckMovie. Espérons que ce hashtag tendance aujourd’hui lui montre combien de personnes l’ont aimé dans le rôle et aimeraient le voir diriger son propre film Batman. De plus … il comportait Deathstroke! ???? pic.twitter.com/10Mqgck7rn – #DeathstrokeHBOMax (@DeathstrokeHBO) 11 avril 2021

#MakeTheBatfleckMovie parce que nous avons besoin de plus de GOAT après la Justice League de Zack Snyder pic.twitter.com/XKBAxBRtNx – ???????????????? Ʊ ???????? | #SnyderCut (@theSNYDERVERSE) 11 avril 2021

Je veux voir Batman affronter Deathstroke. Je veux voir Slade détruire toute la vie de Bruce. Je veux voir plus d’Affleck en tant que Batman. #MakeTheBatfleckMoviepic.twitter.com/Rd34r1DkH5 – Adam Stabelli (@GothamAdam) 11 avril 2021

«Le script original d’Affleck était le meilleur script de Batman que j’ai jamais lu.» #MakeTheBatfleckMoviepic.twitter.com/tEJlTj1BpS – – / George – (@kryptonscodex) 11 avril 2021

Ben Affleck a écrit, était prêt à diriger et à jouer dans un film Batman qui ravirait les fans du monde entier, surtout s’ils appréciaient les jeux Arkham comme moi! ???? #MakeTheBatfleckMovie & donnez-lui le choix de la manière dont il veut procéder s’il vous plaît. cc: @benaffleck@hbomax@att – Richie Castaldo (@richiecastaldo) 11 avril 2021

« S’il y a un pour cent de chance … nous devons le prendre comme une certitude absolue. » #MakeTheBatfleckMovie#Homme chauve-sourispic.twitter.com/7KduCHQom7 – Miguel (@ MigL85) 11 avril 2021

Je ferais TOUT pour voir ces deux-là ensemble dans un film #MakeTheBatfleckMoviepic.twitter.com/VvTdbPopqV – sabrina ???? ❓0❓❓ (@nightwaynes) 11 avril 2021

Il est temps de #MakeTheBatfleckMovie et il est temps de #RestoreTheSnyderVerse !!! pic.twitter.com/lo19lk7ucW – ???? BATMAN fanboy ???? (@ BATMAN_jb85) 11 avril 2021

#MakeTheBatfleckMovie ou même en mini-série sur HBO Max. pic.twitter.com/C8hHsWcB4I – PiScEs27 AKA: l’apprenti de Gandalf (@ Josh2Gud4U) 11 avril 2021

L’événement d’aujourd’hui est #MakeTheBatfleckMovie. Montrons tous notre amour et notre soutien pour @BenAffleck. Ben est un acteur, producteur et réalisateur absolu. Jay Olivia a déclaré que son scénario de Batman était « l’un des meilleurs qu’il ait lu ». #RestoreTheSnyderVerse – RestoreTheSnyderVerse. 1,5 million de club. (@RestoreSnyder) 11 avril 2021

