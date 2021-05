MakeSolo2Happen est à nouveau tendance après trois ans alors que les fans se rassemblent derrière la suite de Star Wars

Puisque #ReleaseTheSynderCut a prouvé que si les fans font des histoires assez longtemps, ils finiront par obtenir ce qu’ils veulent, Guerres des étoiles les fans se sont rassemblés sur les réseaux sociaux pour essayer de convaincre Disney de s’engager dans une suite du spin-off de Han Solo, Solo: une histoire de Star Wars avec le hashtag # MakeSolo2Happen tendance sur Twitter.

Bien que ce ne soit pas la meilleure entrée examinée dans le Guerres des étoiles la franchise, Solo a donné aux fans une toute nouvelle aventure basée dans l’univers qui offrait plus de The Force et beaucoup d’action Wookie, entre autres. Il a également servi de rampe de lancement potentielle à d’autres suites et encore plus de spin-offs, ce qui est toujours le cas de tout film lié à l’une des plus grandes franchises au monde. Pour cette raison, beaucoup ont supposé que, maintenant, trois ans après Solode sortie, il y aurait eu un mot de Lucasfilm sur une nouvelle aventure pour le pilote espiègle du Millennium Falcon et son compagnon poilu. Jusqu’à présent cependant, Solo 2 semble être un non.

Il y a eu un manque complet de mise à jour sur la question de savoir s’il y aura ou non plus de sorties pour Han Solo dans l’univers en cours de Star Wars, joué dans la préquelle par Aiden Ehrenreich, probablement en raison des résultats au box-office inférieurs aux attentes pour le premier film. Mais cela ne signifie pas que les fans vont laisser passer la possibilité d’une suite pour l’instant, et ils ont fait entendre leur voix avec une série de tweets qui ont rapidement commencé à être tendance, tout comme ils l’ont fait l’année dernière à l’occasion du deuxième anniversaire du film.

« Tweeter cette photo de George au Solo première pour aucune autre raison que pour # MakeSolo2Happen « , a posté un utilisateur. Une seconde a déclaré: » J’ai besoin de plus Solo vous tous. Cela est rapidement devenu l’un de mes favoris. # MakeSolo2Happen « . Un autre compte ajouté, » C’est # MakeSolo2Happen Day! j’apprécie Solo beaucoup, mais il s’agissait en grande partie de choses dont nous savions déjà qu’elles se produisaient. La course de Kessel. Rencontre Chewie. Obtenir son blaster. Trucs d’histoire d’origine. J’adorerais une suite ou une série pour qu’elle puisse me surprendre et développer toutes les nouveautés qu’elle a introduites. «

John Hoey, créateur du hashtag, a fait de nombreuses références au tag, notamment en soulignant qu’il a fallu 7 ans à Lucasfilm pour se développer davantage. La guerre des clones, et que quelqu’un impliqué dans cette émission lui a dit, « les fans ont vraiment joué un rôle important dans la sauvegarde » de la série. « Ne pensez jamais que votre voix est insignifiante pour partager ce que vous aimez. »

Tweeter cette photo de George lors de la première de Solo pour aucune autre raison que pour # MakeSolo2Happenpic.twitter.com/aJNREaJjD0 – Adam Odle (@OdleAdam) 24 mai 2021

J’ai besoin de plus de Solo. Cela est rapidement devenu l’un de mes favoris. # MakeSolo2Happenpic.twitter.com/hzT7PSDhgV – Steven Bowman (@StevenABowman) 24 mai 2021

C’est # MakeSolo2Happen Jour! J’aime beaucoup Solo, mais il s’agissait en grande partie de choses dont nous savions déjà qu’elles se sont produites. La course de Kessel. Rencontre Chewie. Obtenir son blaster. Trucs d’histoire d’origine. J’adorerais une suite ou une série pour qu’elle puisse me surprendre et développer toutes les nouveautés qu’elle a introduites. pic.twitter.com/Hm30g9iD0I – Star Wars expliqué (@StarWarsExplain) 24 mai 2021

Il a fallu 7 ans pour #TheCloneWars rendre. J’avais parlé avec quelqu’un directement impliqué dans la production de cette émission qui m’a dit que les fans étaient en effet une grande partie de la sauvegarde de The Clone Wars. Ne pensez jamais que votre voix est insignifiante pour partager ce que vous aimez. # MakeSolo2Happenpic.twitter.com/F5SeIezX5j – John Hoey (@JohnnyHoey) 24 mai 2021

Le combat pour obtenir un Solo suite a vu certains fans entrer dans les détails sur la façon dont Disney pourrait faire progresser l’histoire, avec des points de l’intrigue et des développements potentiels qui pourraient être explorés dans une ou même plusieurs suites, tandis que d’autres ont simplement ajouté leur poids en affichant l’étiquette à plusieurs reprises dans l’espoir que cela le ferait. faire des vagues assez grosses pour montrer à Lucasfilm et à Disney qu’il y a de l’intérêt pour un nouveau film.

Ce serait un conte de fées pour les fans d’avoir un coup de main dans un nouveau Solo film, il y a beaucoup d’autres projets en développement et en production, y compris la confirmation récente que Star Wars: Lando est en cours de développement, alors si le genre d’action des fans qui a vu la sortie de Zack Snyder Ligue de justice va ajouter quelque chose à ce calendrier est quelque chose que nous devrons simplement attendre et voir.

Sujets: Solo 2, Solo, Star Wars