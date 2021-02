«  Make It Pointy  »: Elon Musk s’est inspiré pour la conception de Starship du film de Sacha Baron Cohen

Sacha Baron Cohen peut revendiquer un certain crédit pour le look élégant de SpaceX Fusée de vaisseau spatial .

Le film 2012 du comédien britannique « The Dictator » a servi d’inspiration pour la conception de Starship, fondateur et PDG de SpaceX Elon Musk a déclaré sur le podcast de Joe Rogan jeudi (11 février).

Musk a cité la scène dans laquelle l’amiral général Aladeen de Cohen, le dirigeant autoritaire de la nation fictive de Wadiya, évalue le missile que ses ingénieurs ont créé. Le véhicule a une tête émoussée, ce qui déplaît à Aladeen.

Starship et Super Heavy: Les véhicules de SpaceX colonisant Mars en images

« Il est trop rond sur le dessus. Il doit être pointu », le dictateur raconte le chef de son programme nucléaire , Nuclear Nadal (joué par Jason Mantzoukas). « Le rond n’est pas effrayant. Pointu est effrayant. »

Starship, le vaisseau spatial de 165 pieds de haut (50 mètres) que SpaceX développe pour transporter des personnes et des marchandises vers Mars et d’autres destinations lointaines, était également censé à l’origine avoir une tête relativement émoussée, Musk a dit à Rogan . Mais le chef de SpaceX, canalisant consciemment son Aladeen intérieur, a dit à ses ingénieurs de rendre Starship plus pointu.

« Vous leur avez littéralement dit de rendre le Starship plus pointu à cause du film ‘The Dictator?' », A demandé Rogan en riant.

« Ouais. Et ils le savent aussi, » répondit Musk en riant. « Ce n’est pas comme s’ils n’étaient pas au courant. J’ai pensé que ce serait drôle de le rendre plus pointu, alors nous l’avons fait. »

Rogan a ensuite demandé si la pointe donnait à Starship un avantage aérodynamique. « C’est sans doute légèrement pire », a déclaré Musk, suscitant le rire des deux hommes. Mais, a-t-il ajouté, « ça a l’air plus cool ».

Rogan et Musk ont ​​couvert beaucoup de terrain au cours de l’interview de près de 3,5 heures, que vous pouvez écouter via Spotify . (Il y a aussi des clips sur la chaîne YouTube Joe Rogan Experience .) Par exemple, Musk a déclaré que SpaceX avait pour objectif de mettre en orbite un prototype de vaisseau spatial cette année, et il pense que le véhicule opérationnel final fera voler des gens régulièrement d’ici 2023.

SpaceX a déjà lancé des vols d’essai à haute altitude avec deux prototypes de Starship. Les engins SN8 («Serial No. 8») et SN9 ont monté en flèche à environ 10 kilomètres dans le ciel au-dessus du site du sud du Texas de SpaceX le 9 décembre 2020 et le 2 février de cette année, respectivement. Les deux véhicules se sont bien comportés dans l’ensemble mais ont été incapable de coller leurs atterrissages , explosant en énormes boules de feu sur le site de touché.

Et nous devrions bientôt voir un autre vol de ce type; SN10 est déjà sur le banc d’essai.

Comme ses deux prédécesseurs immédiats, le SN10 est équipé de trois des moteurs Raptor de nouvelle génération de SpaceX. Le vaisseau final aura six Raptors, ce qui le rend suffisamment puissant pour se lancer au large de la lune et de Mars, a déclaré Musk.

Mais même le Starship à six moteurs aura besoin d’aide pour quitter notre Terre beaucoup plus massive. SpaceX développe donc également un booster géant de premier étage connu sous le nom de Super Heavy, qui comptera environ 30 Raptors.

Starship et Super Heavy seront rapidement et entièrement réutilisables, a déclaré Musk. Peu de temps après le lancement de Starship en orbite, Super Heavy reviendra sur Terre pour un touché vertical et motorisé, comme les premières étapes de SpaceX. Faucon 9 et les fusées Falcon Heavy le font déjà. Et chaque vaisseau fera de multiples voyages dans l’espace lointain, sans avoir besoin de redescendre sur Terre.

Musk a maintenant fait trois fois le podcast de Rogan. Lors de sa première apparition, en septembre 2018, l’entrepreneur milliardaire a fumé un peu d’herbe. La participation est légale en Californie, où Rogan enregistre ses interviews, mais Les hauts dirigeants de la NASA étaient néanmoins mécontents et a lancé un examen de la sécurité de SpaceX et de Boeing, les deux sociétés qui détiennent des contrats de la NASA pour faire voler des astronautes à destination et en provenance de la Station spatiale internationale.

Musk ne s’est pas allumé lors de sa deuxième discussion avec Rogan, en mai 2020, ou lors du podcast de la semaine dernière.