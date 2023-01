« Makanai : The Maiko Cook » aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Écrit et réalisé par Hirokazu Koreeda, « Makanai : le cuisinier de la maiko » c’est une Série Netflix japonaise Basé sur le manga Maiko-san chi no Makanai-san d’Aiko Koyama. La fiction qui a été créée sur la plate-forme de streaming populaire a Nana Mori et Natsuki Deguchi comme protagonistes.

La première saison de huit épisodes se déroule dans le hanamachi, le quartier des geishas de Kyoto. Lorsque les geishas terminent leur travail tard dans la nuit, elles se reposent dans une auberge pour se préparer au lendemain.

« Makanai : Le cuisinier de la maiko» suit deux amis inséparables qui déménagent de la préfecture d’Aomori dans ce quartier de Kyoto avec l’espoir de devenir des maiko, c’est-à-dire des apprenties geisha. Quelques années plus tard, ils suivent des chemins différents, mais sous le même toit : l’un d’eux, Sumire, réalise son rêve, tandis que l’autre, Kiyo, finit par travailler en cuisine. Ensuite, y aura-t-il une deuxième saison Série Netflix japonaise?

« MAKANAI : LE CUISINIER DES MAIKO », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la fiction qui présente également des acteurs tels que Ai Hashimoto, Takako Tokiwa, Mayu Matsuoka, Lily Franky, Keiko Toda et Arata Iura, entre autres.

Cependant, comme on le voit dans le dernier chapitre de la série, l’histoire de l’amitié de Kiyo et Sumire a une fin appropriée et n’a pas besoin de plus d’épisodes pour compléter ou répondre aux questions en suspens.

À la fin de la première saison de « Makanai : The Maiko Cook », Sumire continue d’éblouir, tandis que Tsurukoma réfléchit à son avenir. Kiyo prépare son repas le plus important à ce jour.

Sumire reçoit alors le titre honorifique de Momohana, qui est décerné aux meilleurs artistes Maï, tandis que Kiyo devient un Makanai. Mais surtout, ils continuent d’être les meilleurs amis.

Cependant, il reste encore du matériel pour prolonger la série, donc tout dépendra de Netflix, un service de streaming qui met généralement quelques semaines à évaluer la réaction de ses utilisateurs avant de décider de renouveler ou d’annuler un programme.