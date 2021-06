Majo No Tabitabi Saison 2 confirmée ? Date de sortie et (dernières) mises à jour !

Le Japon est le centre de l’Univers Anime, là où tout a commencé et où tout se peaufine pour l’avenir. Les Otakus sont toujours enthousiasmés par les nouvelles de nouveaux animes adaptés de mangas, de romans, de romans graphiques, etc. Majo No Tabitabi est un anime de nouvelle génération bien connu entre les otakus, sa première saison a été très bien accueillie par la communauté. Ce qui a conduit à l’idée de créer une deuxième saison, Au Japon, si la première saison génère suffisamment de revenus, le studio d’animation prévoit une deuxième saison. Vous pouvez regarder la première saison sur Crunchyroll, Funimation et Muse Asia sur Youtube.

Si le titre japonais « Majo No Tabitabi » est difficile à prononcer, vous pouvez l’appeler par le nom occidental « Wandering Witch: The Journey of Eliana ». La première partie de Majo No Tabitabi était incroyable et maintenant les fans attendent Majo No Tabitabi Saison 2.

Histoire et intrigue de Majo No Tabitabi Saison 2

The Wandering Witch: The Journey of Elaina est basé sur le protagoniste est Elaina qui est une magicienne. Elle rêve de visiter différents endroits où elle a toujours voulu aller. Après avoir terminé ses examens de sorcellerie et les avoir passés avec de bonnes notes, elle part pour ce voyage.

Au cours de son voyage dans un endroit, elle rencontre une personne qui lui ressemble exactement. Lorsqu’elle rencontre ce doppelganger, elle découvre que sa personnalité et ses motivations sont totalement opposées aux siennes. Celui-ci est une version maléfique d’Elaina qui fait du mal aux gens pour le plaisir. La vraie Elaina décide de combattre cette Evil Elaina. Dans la saison 2 de Majo No Tabitabi, vous découvrirez les aventures d’Elaina et la façon dont elle résout les problèmes. Si vous n’avez pas regardé la première saison, vous pouvez la regarder sur Crunchyroll.

Quand sortira la saison 2 de Majo No Tabitabi ?

La première saison de Majo No Tabitabi a commencé sa série en octobre 2020 et a terminé la première saison après deux mois en décembre 2020 ! Donc, pour le moment, nous ne pouvons pas savoir quand la deuxième saison de Majo No Tabitabi arrivera. Dès la nouvelle, les studios d’animation ont prévu le deuxième volet, en regardant l’amour reçu par les critiques et les fans. Vous pouvez regarder la première saison en toute légalité sur Muse Asia sur Youtube gratuitement !

Créer toute une saison d’anime est un processus long et fatigant, cela montre qu’il peut falloir un an pour qu’une nouvelle saison arrive. Nous pouvons nous attendre à ce que la série commence en 2022 si tout se passe bien. Alors si vous êtes fan de cette majestueuse série, vous devez tenir vos chevaux et attendre la saison 2 de Majo No Tabitabi. Sa date de sortie n’étant pas encore décidée !

Cast & Crew pour Majo No Tabitabi Saison 2

Le Finale de Majo No Tabitabi s’est terminé en décembre 2020, il est donc trop tôt pour réfléchir et vous informer sur le Cast and Crew. Malgré la courte période, il y a 100% de chances que le même casting soit dans le deuxième volet. Les « Seinyu » ou les soi-disant artistes vocaux, seront les mêmes selon l’industrie de l’Anime. Là où une fois qu’un seiyuu est choisi, il ne peut pas être changé.

Personnage : Élaine Anime : Majo no Tabitabi pic.twitter.com/ZAWScAMAY6 – ASshurah_ (@a_sshurah) 1 juin 2021

Le casting comprend des seinyu comme Tomoya Kurosawa, Kana Hanazawa, Kaede Hondo, Yoko Hikasa et Miananmi Takahashi ! Quant à la série anglaise qui s’intitule « Wandering Witch: The Journey of Elaina, les artistes vocaux anglais sont Jad Saxton, Dani Chambers, Amber Connors, etc. Le reste du casting et de l’équipe sera annoncé lorsque l’annonce officielle sera faite par le Studio . Habituellement, lorsqu’une nouvelle saison est annoncée, Crunchyroll nous donne toutes les informations sur le casting et l’équipe.

Conclusion

Le deuxième volet de Wandering Witch: The Journey of Elaina peut prendre jusqu’à un an ou plus pour se concrétiser, car l’ensemble du processus de création d’une saison prend beaucoup de temps. Notre conseil est donc de se gaver à nouveau de la première saison de Majo no Tabitabi. Lorsque l’annonce officielle sera faite, nous vous en informerons en premier!