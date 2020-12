Maîtresse de Tom Girardi: Qui est la juge Tricia A. Bigelow?

Si vous pensez que le drame de Real Housewives s’arrête lorsque la caméra cesse de rouler, alors vous êtes dans un réveil brutal!

Erika Jayne, la Vraies femmes au foyer de Beverly Hills star qui s’est récemment séparée de son mari depuis deux décennies, Tom Girardi, suite à des allégations d’infidélité, s’est tournée vers les médias sociaux pour aérer son linge sale dans un message supprimé depuis.

Dans le post, Jayne allègue que Girardi avait une liaison avec une femme nommée Tricia A. Bigelow – une juge californienne dont le mandat se termine le 6 janvier 2031.

«C’est la justice Tricia A. Bigelow», lit-on dans le post Instagram, qui a été saisi par un fan avant que Jayne ne le supprime. «Elle était f ****** mon mari Tom Girardi et il payait sa facture Saks et sa chirurgie plastique.

Alors que les fans de Bravo savent qu’Erika Jayne et Tom Girardi ont été dans leur juste part de problèmes juridiques qui ont fait la une des journaux au fil des ans, Jayne sortant la prétendue maîtresse de Girardi a simplement pris les choses à un tout autre niveau.

Qui est la maîtresse de Tom Girardi, la juge Tricia A. Bigelow?

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur la juge Tricia A. Bigelow, y compris des détails sur leur liaison présumée et de quel côté Vraies femmes au foyer les fans sont allumés.

Tricia A. Bigelow est une juge californienne.

Bigelow détient le titre de président de la Cour d’appel du deuxième district, division huit. Elle a été confirmée devant le tribunal le 16 mai 2008 et elle n’ira nulle part de sitôt – son mandat est en cours dans près d’une décennie, le 6 janvier 2031.

Elle a remporté un prix d’excellence en éducation judiciaire.

Avec son collègue, le juge Richard Couzens, Bigelow a reçu le Prix d’excellence en formation judiciaire en 2015 pour leur collaboration sur trois livres qu’ils ont écrits sur le droit pénal.

Elle est un écrivain publié.

Comme mentionné ci-dessus, la juge Tricia A. Bigelow est un écrivain publié.

Elle a co-écrit trois publications pour The Rutter Group: Crimes sexuels: loi et procédure californiennes, Peine des crimes en Californie, et Condamnation à trois grèves en Californie.

Bigelow a également rédigé du matériel éducatif sur les sujets de l’éthique judiciaire et de l’équité, des instructions aux jurés, des requêtes et procès civils, des requêtes et procès pénaux, de la condamnation pour crime et des crimes sexuels, et a également donné des conférences aux juges et aux avocats sur les sujets susmentionnés.

Les fans remettent en question la validité de la «preuve» d’Erika Jayne de l’infidélité de Tom Girardi.

Alors que de nombreux fans de Bravo étaient choqués par les affirmations audacieuses d’Erika Jayne concernant la prétendue liaison de Girardi avec Bigelow, certains fans de Real Housewives n’étaient pas convaincus que la «preuve» de l’infidélité de Giradi par Jayne était même réelle – et tout cela à cause du type de téléphone qui montrait le interactions entre Girardi et Bigelow.

«Vous croyez tous n’importe quoi. c’est une histoire de dissimulation. Quel âge a ce foutu téléphone?! un utilisateur de Twitter a posé la question, tandis qu’un autre a répondu: «Exactement, elle essaie de faire en sorte que le divorce paraisse réel, et non un dernier effort pour cacher des fonds aux poursuites de son mari.»

Les utilisateurs de Reddit étaient ICI pour le drame, malgré le fait que le téléphone en question – un téléphone à clapet RAZR, comme l’ont souligné certains utilisateurs de médias sociaux – date du milieu des années 2000.

« Oh wow. les choses se réchauffent vraiment à Pasadena !!! » Un utilisateur de Reddit a écrit, ajoutant: «Aussi lol aux captures d’écran du téléphone à bascule comme un clip vidéo du début des années 2000.»

Un autre utilisateur de Reddit a allégué qu’il s’agissait d’un «geste stupide» de la part d’Erika – qui est actuellement aux prises avec un drame juridique sérieux avec son ex-mari – et qu’introduire un juge dans le mélange ne fera que compliquer encore plus les choses:

«C’est tellement stupide par Erika. Faire quelque chose comme ça à quelqu’un dans un poste judiciaire, c’est demander une reprise. Elle va être giflée si vite d’un procès en diffamation.

Elle se donne également un air terrible aux juges qui pourraient entendre son cas (elle en aura certainement au moins un contre elle). Amusant pour nous, stupide de la part d’Erikas.

Tom Girardi n’a pas encore répondu aux allégations.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.