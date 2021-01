Maîtresse de Dale Moss: Qui est Eleonora Srugo?

Bachelorette Les stars Clare Crawley et Dale Moss ont eu une romance éclair au cours de la dernière année.

Après avoir rencontré la saison de Crawley de La bachelorette, les deux sont rapidement tombés follement amoureux l’un de l’autre et ont brusquement quitté la série à la moitié de la saison 16 après que Moss eut soulevé la question.

Cependant, après que des rumeurs de triche du côté de Moss aient récemment tourmenté le couple, le couple a officiellement décidé de cesser de fumer – à peine deux mois après s’être fiancés. Clare et Dale ont annoncé la scission sur leurs Instagram respectifs.

Les rumeurs selon lesquelles la prétendue maîtresse de Moss, Eleonora Srugo, était responsable de la rupture ont commencé à tourbillonner peu de temps après la nouvelle de la séparation de Clare et Dale; cependant, le représentant de Srugo la défend maintenant, disant que ce n’est pas le cas.

Qui est la maîtresse de Dale Moss, Eleonora Srugo?

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur Eleonora Srugo et sa prétendue relation avec Dale Moss, y compris la rumeur selon laquelle il lui aurait dit que ses fiançailles avec Crawley «étaient pour le spectacle».

C’est une agence immobilière.

Eleonora Srugo est un agent immobilier basé à New York qui est le «n ° 13 des agents immobiliers producteurs» de la ville.

Selon son profil professionnel, elle est également lauréate du prix Pinnacle Circle, a été élevée à SoHo et vit à Greenwich Village, et propose une approche «cercle complet» à ses clients.

«J’offre une approche complète et individualisée de chaque transaction, et je suis impliquée avec mes clients sur le long terme dans la construction de leurs portefeuilles immobiliers», lit-elle dans sa biographie.

Elle a défini son Instagram comme privé.

Srugo a un public décent sur Instagram, avec plus de 22000 abonnés sur l’application de médias sociaux. Cependant, elle a défini son Instagram comme privé, il est donc difficile de dire quels sont ses passe-temps, et si elle et Dale Moss ont interagi sur l’application récemment.

Selon les rapports, cependant, Moss avait commenté l’une de ses photos en mai 2020 et aimé sa publication du 4 novembre sur Instagram.

Moss a également publié une photo de groupe mettant en vedette Srugo et ses amis à New York en 2019, sous-titrant la photo: «Peu importe le nombre d’événements, de premières ou de fêtes, je vais à RIEN de battre en organisant une soirée aléatoire avec des amis pour se fêter.»

Vous pouvez voir la photo en cliquant sur la publication Instagram ci-dessus.

Ils seraient amis depuis un certain temps, mais nient être impliqués dans une relation amoureuse.

Ce qui est logique, compte tenu de la photo de 2019 mentionnée ci-dessus.

Le représentant de Srugo, Ron Torossian, a répondu aux affirmations selon lesquelles elle et Dale avaient eu une liaison pendant qu’il était avec Clare, en disant:

«Dale et Eleonora sont, et sont, des amis platoniques depuis quelques années. Ils n’ont jamais eu de relation amoureuse de quelque manière que ce soit. Elle était excitée pour ses fiançailles et lui souhaite tout le meilleur. Ils n’ont jamais été impliqués dans des relations amoureuses – ou romantiques – de quelque manière que ce soit. Toutes les affirmations selon lesquelles ils sont sortis ensemble ou ont eu une relation amoureuse sont des mensonges flagrants. «

Une source proche de Moss et Srugo dit cependant qu’ils sont impliqués dans une relation amoureuse depuis des années.

Cela devient compliqué.

Une source proche de Moss et Srugo a révélé que le couple « s’était lié pendant deux ou trois ans » et a donné tous les détails sur leur prétendue relation en cours.

« Eleonora connaît Dale depuis des années et ils ont toujours été le genre de copains qui ont cette ambiance sexy et séduisante », a déclaré la source. «Ils ont commencé à se connecter il y a environ deux ou trois ans. Ils s’entendent si bien et partagent beaucoup des mêmes intérêts.

« Ils aiment beaucoup les mêmes clubs et restaurants à New York et ont un goût commun pour les bonnes choses de la vie – et ils sont tous les deux très beaux », a poursuivi la source. «Donc, c’est arrivé naturellement. Mais ils étaient sur la même longueur d’onde sur le fait que cela ne devenait pas sérieux et ne ruinait pas leur amitié, c’est pourquoi cela a fonctionné aussi longtemps que cela.

Depuis l’engagement éclair de Dale et Clare, Nation célibataire a posé la même question à propos de chaque concurrent de l’émission: est-il là pour les bonnes raisons? Presque immédiatement, les fans n’achetaient pas ce qu’il était.

Maintenant, la source avec tous les détails juteux donne un aperçu des véritables intentions de Dale d’apparaître dans la série, en disant: « Il découvre sa vie et elle pensait que c’était purement une carrière qu’il allait dans la série. »

« Quand il est revenu en ville, je ne sais pas exactement ce qu’il lui a dit, mais il l’a convaincue que les fiançailles étaient pour le spectacle et il n’a jamais vraiment été aussi sérieux à propos de Clare », a déclaré la source, ajoutant: « Elle le croyait. et cela ne semblait pas trop gêné par cela, car ils étaient de toute façon simplement amis avec des avantages.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.