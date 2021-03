Maîtres manipulateurs dans l’anime et le manga: des personnages qui jouent à des jeux d’esprit pour régner

La manipulation est l’art d’influencer ou de contrôler intelligemment des personnes ou des situations. Les manipulateurs ont généralement des arrière-pensées claires et pour les accomplir, ils essaient de tout contrôler autour d’eux.

Dans le cas de l’anime, il y a pas mal de manipulateurs extrêmement talentueux qui ont tendance à influencer chaque situation, que ce soit pour eux-mêmes ou pour les autres. Techniquement, tous sont dangereux, mais selon leurs motivations et leur style de manipulation, on peut facilement tomber amoureux d’eux.

Prenez par exemple light from death note, ses intentions se sont déformées et donc sa manipulation provoque la terreur. Comparez cela avec Dazai, de BSD dont les actes de manipulation à partir de S2 ont finalement conduit à la protection des personnes.

Quoiqu’il en soit, ce sont tous des maîtres manipulateurs, comptons à rebours les autres manipulateurs sympas!

Light Yagami (Death Note)

Light est le protagoniste de Death Note et un gars qui commence avec de véritables intentions mais qui est corrompu avec le nouveau pouvoir qu’il gagne. La note de mort lui donne le pouvoir de tuer le nom de celui qu’il écrit.

Même si son plan initial était de tuer uniquement des criminels, il change rapidement de boussole morale. Prêt à aller aussi loin que possible pour devenir un nouveau dieu! Ainsi que pour se protéger. Ses compétences en manipulation sont une classe à part.

Light trompe habilement tout le monde autour de lui tout en étant littéralement un meurtrier de masse. Ce n’est que lorsque L se présente qu’il commence à révéler des fissures dans son déguisement par ailleurs solide comme le roc.

Bien qu’à la fin, sinon pour Ryuk, Light a presque réussi à se débrouiller en se débarrassant de la plupart de ses ennemis. Même sa propre famille n’était pas au courant. Une telle compétence en tant que manipulateur que même dans la mort, personne ne pouvait l’égaler.

Lelouch vi Britannia (Code Geass)

Un génie vraiment sans pareil qui est allé jusqu’à orchestrer sa propre mort et a réussi à tromper tout le monde avec! Lelouch était un homme extrêmement charismatique qui croyait à la justice. Cela lui a valu le respect de la plupart des gens autour de lui.

Sa nature calculatrice lui fait utiliser tout le monde comme un pion. Avec facilité, il a manipulé à la fois les civils et les militaires pour qu’ils exécutent ses ordres. Lelouch n’a montré aucun signe de remords à la mort de l’un d’eux, considérant que c’était une erreur dans ses calculs.

Il a continué à basculer entre ses deux personnalités en tant que dirigeant et Zero en douceur dans le but ultime de créer un monde pour sa sœur. Une telle habileté que d’un côté, il a manipulé la société pour détester le roi Lelouch.

Mais d’un autre côté, j’adore le rebelle Zero. Jusqu’à sa mort supposée, un scénario parfaitement manipulé avec chaque étape planifiée en détail. Aucune étendue d’échec.

Lelouch peut sans aucun doute battre la plupart des manipulateurs car non seulement il est sournois et tactique au combat, mais aussi son Geass, est littéralement destiné à la manipulation.

Dazai Osamu (Bungo Stray Dogs)

Dazai est fondamentalement l’un des personnages les plus importants de BSD. Il se présente comme un gars incroyablement fort tout en étant un maniaque suicidaire. Sa capacité spéciale lui permet de neutraliser la superpuissance de n’importe qui au toucher.

Ajoutez à cela son côté intellectuel et calculateur, voilà un manipulateur impitoyable. Dazai a une personnalité vraiment sombre, bien que, dans le présent, il semble très comique. Ses stratégies à long terme ne sont rien de moins que la perfection, même s’il ne révèle pas les motivations jusqu’à ce qu’il en ait envie.

Son personnage est l’un des rares à être extrêmement populaire mais toujours enveloppé de mystère. Quel est son véritable objectif? Est-ce bien ou mal, reste inconnu. Dazai a été impliqué dans de nombreuses situations où il a manipulé ses ennemis et obtenu des avantages pour son équipe.

Dans le passé, ses méthodes de torture étaient encore pires, mais à partir de maintenant, il semble qu’il soit passé du bon côté. Utiliser sa manipulation pour le bien de tous. Mais est-ce la réalité ou une entreprise à court terme? Est toujours une question persistante.

Yuichi Jin (déclencheur mondial)

Le gars talentueux, pointu, calculateur mais froid dont l’un des quatre personnages principaux de World Trigger. Jin a le don de la prévoyance, en plus d’être doué à la fois d’esprit et de trion et d’une gâchette noire.

Sa méthode détournée de résolution des choses et ses stratégies extrêmement manipulatrices lui permettent de résoudre facilement toutes les situations. Pour 90% de la série, c’est comme si Jin avait enroulé tout le monde autour de son petit doigt.

Peu importe la gravité de la situation ou si, à première vue, il semble être désavantagé. Parce qu’en fin de compte, quel que soit le résultat, il est toujours prêt et gagne généralement quelque chose de positif.

Il ne sera pas faux de dire que la survie de Medeen est largement basée sur la façon dont Jin bouge. Non seulement il prévient les événements dangereux, mais met en place des situations pour s’assurer que les ennemis sont manipulés.

Comme si c’était si naturel, on ne réalisera même pas avant la fin qu’ils sont manipulés.

Kiyotaka Ayanokoji (Salle de classe de l’élite)

Le MC de Classroom of the Elite, il semble être un gars absolument pas impressionné et ennuyeux. Bien que contrairement à cela, il est extrêmement observateur, bien formé et dangereux.

Tout au long de l’anime, il donne ces vibrations mystérieuses rendant les téléspectateurs incapables de deviner ses véritables intentions! Il est l’un des rares à se méfier du système scolaire et donc lorsque toute la classe paniquait alors qu’il glaçait littéralement.

Kiyotaka est le genre de personnage qui pourrait en tuer beaucoup sans sourciller et ne sera jamais soupçonné. Une compétence qu’il utilise efficacement en tant que manipulateur est de se faire passer pour la cible la plus improbable.

Il a fait gagner sa classe sans faire beaucoup d’efforts, mais c’est là que ça devient effrayant. Le but était de s’assurer qu’il était dans une bonne position, ce qui signifie que le moment venu, il pourrait facilement tourner le dos à ses camarades de classe pour son propre bien.

Et puisque les manipulés ne devineraient jamais, il aura une pleine propriété. Un manipulateur extrêmement dangereux avec qui il vaut mieux ne pas se croiser du tout.

Ferid Bathory (Owari No Seraph)

Un crackhead chaud et sadique. L’une des raisons pour lesquelles tout s’est passé dans l’histoire, c’est trop simplement parce qu’il s’ennuyait !? Ferid est l’un des vampires les plus puissants de la série et l’un des principaux antagonistes.

Bien que se déplaçant plus loin dans l’histoire, il est difficile d’évaluer ses véritables intentions. Il est révélé qu’il a conclu un accord avec Guren et c’est pourquoi il manipule Yuichiro et Mikaela. Ce qui déplace évidemment l’histoire dans la direction que nous voyons.

Il n’a clairement aucun scrupule à tuer comme on le voit quand il tue la famille Yuichiros et bien d’autres, mais encore une fois, ce qu’il veut exactement n’est pas clair. Sa manipulation est sans effort puisque même Krul, la reine en est la proie.

Bien qu’une chose soit claire, c’est lui qui est capable à lui seul de sauver ou de détruire l’avenir de Mika et Yuichi ainsi que le sort des humains et des vampires. S’il n’avait pas été un manipulateur aussi frivole mais assoiffé de sang, il aurait certainement été plus populaire.

Des manipulateurs fous, faciles à vivre, dangereux et effrayants attendent tous ceux qui entrent dans le monde de l’anime. La seule chose à retenir de ces hommes est d’apprendre à cacher nos émotions et nos objectifs, car le monde d’aujourd’hui n’est pas un endroit sûr pour ceux qui les portent sur leurs manches.