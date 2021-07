Maîtres de l’Univers : Révélation Haters

– Publicité –



La comédie spéciale Netflix de Bo Burnham Inside, qui a moins de deux mois, semble déjà être une œuvre d’art prophétique troublante sur l’ère d’Internet. Prenez un moment pour réfléchir à la ligne suivante : « Le contrecoup est le contrecoup de ce qui vient de commencer. »

Les Maîtres de l’Univers se poursuivent sur Netflix. Révélation Le film, ‘The Hunger Games, est sorti tout récemment, le 23 juillet. Pourtant, le contrecoup contre la chose qui vient de commencer est déjà là. Kevin Smith, l’animateur de MOTU: Revelations, a répondu aux préoccupations des fans concernant la série dans une nouvelle interview avec Variety.

Smith a déclaré: «Je sais qu’il y a des gens qui disent:« Hé, mec! Ce spectacle est éveillé. ‘” “Je me dis, tout va bien, super, alors nous sommes en train de faire une séquelle putain. Vous pouvez le revoir. Chaque épisode a des filles. C’est bon.

Peut-être qu’un peu de contexte est nécessaire. Masters of the Universe – Revelation Ce n’est pas une nouvelle IP Mattel, mais une continuation de l’original. Des mouvements de narration audacieux sont utilisés pour rendre la franchise plus significative. Le premier épisode de la série voit He-Man (Chris Wood) et Skeletor (Mark Hamill), tous deux tués. Eternia se retrouve sans magie. Teela (Sarah Michelle Gellar) intervient pour combler le vide laissé par He-Man (à l’exception de quelques flashbacks).

Masters of the Universe : Revelation a été créé pour plaire aux fans de la franchise. Beaucoup de ces fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement face à la décision de He-Man de mettre Teela sur la touche. Tout cela ressemble à un cycle imparable d’indignation sur Internet. C’est tellement prévisible que Smith a parlé avec Variety avant la première de la série. Cependant, Smith a pu répondre aux plaintes probables des fans avant le spectacle.

Smith a répondu aux préoccupations concernant l’éveil excessif et a traité de manière préventive les plaintes. MOTU Revelation Il s’agit d’un grand jeu de narration.

Il a dit : « Je vois des gens en ligne dire : ‘Hé mec ! Ils se débarrassent de He-Man !’. Pensez-vous que Mattel Television, qui m’a payé de l’argent et m’a embauché, va s’en foutre ? Masters of the Universe Show sans He-Man Va te faire foutre, mec. C’était incroyable. Je pouvais le sentir. Il s’agit d’un appât et d’un interrupteur.

Smith a déclaré que Smith n’avait pas peur d’utiliser des mots durs et a ajouté que ceux qui se plaignent de la torsion He-Man / Teela ne comprennent pas. Maîtres de l’Univers.

Ça a été fascinant de voir qui est vraiment un fan inconditionnel. Quiconque dit : « Oh, mec ! Il n’y a pas assez de HeMan » ou quelque chose de similaire, ne comprend pas le concept de l’émission sur laquelle nous l’avons basé. Il a perdu son épée dans des épisodes, mais il n’est jamais devenu HeMan. He-Man n’a pas toujours sauvé la situation. Ses amis l’ont soutenu. C’était la meilleure partie du spectacle.

La capacité de Smith à les anticiper sur cette longue histoire de relations avec les fans en dit long sur sa capacité à résister aux contrecoups avant que cela ne se produise. Il a commencé sa carrière dans l’écriture et la réalisation de films, notamment commis ? Mallrats And Chasing Amy Smith aborde souvent le matériel du point de vue d’un fan. Ses premières œuvres sont pleines de références à la bande dessinée et au cinéma. Il s’est également essayé à l’écriture de bandes dessinées avec des passages très respectés. Casse-cou ? Lanterne verte et Batman.

Smith a joué un rôle informel en tant qu’amour professionnel de toutes choses, y compris les films Marvel, les séries télévisées DC et les drames canadiens pour les lycées. Les capacités artistiques de Smith n’étaient pas la seule raison pour laquelle les soignants de He-Man ont choisi Smith. Son approche directe du traitement des critiques de mauvaise foi en est une autre.