Maitres de l’univers : Kevin Smith parle de la saison 2

« Maitres de l’univers » est l’un des dessins animés les plus attachants des années 1980, et le cinéaste et producteur Kevin Smith l’a ramené avec une nouvelle suite intitulée « Masters of the Universe: Revelation ». est arrivé sur Netflix ce week-end avec ses cinq premiers épisodes, qui combinent le meilleur de CGI avec des techniques d’animation classiques.

Les nouvelles aventures des habitants d’Eternia et leur lutte éternelle pour défendre Castle Grayskull ont été bien accueillies par les fans de la série originale, tout en attirant l’attention d’une nouvelle génération de téléspectateurs, qui ont reçu de nouvelles nouvelles de Kevin. sa deuxième partie.

Merci! @bearmccreary vient d’enregistrer la partition de l’orchestre live pour l’épisode 10 et nous avons terminé le mixage sonore sur l’Ep 8. Donc @MastersOfficiel Revelation Part 2 est officiellement verrouillé, presque emballé et prêt à partir ! (Et SPOILERS !!! Les deux combats He-Man vs SkeleGod sont brutaux.) Https://t.co/mePwH5jtIC – KevinSmith (@ThatKevinSmith)

25 juillet 2021

A travers son compte Twitter, Kevin Smith, qui est aussi le créateur de cette nouvelle série de « Masters of the Universe », a répondu aux inquiétudes d’un fan qui a demandé la deuxième saison « dès que possible », anticipant que ces nouvelles les épisodes comporteront plus d’aperçus que vous ne pouvez l’imaginer.

Smith assure que la bande originale de l’épisode 10 de « Maitres de l’univers » a déjà été enregistrée et que le mixage sonore de l’épisode 8 est déjà terminé, anticipant que la deuxième saison est officiellement presque terminée, emballée et prête à partir. , anticipant un combat brutal entre He-Man et SkeleGod (Skelletor).

Certains fans de He-Man auraient exprimé leur déception sur les réseaux sociaux face à la mort apparente du prince Adam dans son premier épisode, présentant Teela comme un personnage au poids dramatique plus important dans les premiers épisodes du reboot. Cependant, les déclarations de Smith font allusion au retour prochain du personnage à l’action dans son combat contre son ennemi juré.

« Masters of the Universe: Revelation » est produit par le studio Powerhouse Animation, qui a collaboré avec Netflix sur divers projets dont la série « Blood of Olympus ». Mark Hamill, Chris Wood, Sarah Michelle Gellar, Lena Headey parmi de nombreux autres acteurs stellaires sont ceux qui composent sa distribution de voix.