Maite Perroni revient sur l’écran de Netflix avec ‘Triada’ après son succès dans ‘Dark Desire’

L’ancien RBD revient avec une nouvelle histoire pleine de suspense et de mystère avec Leticia López Margalli. De quoi parle cette nouvelle histoire ?

©Getty imagesMaite Perroni

Maite Perroni reviendra sur l’écran de Netflix avec un nouveau projet après le succès qu’il a eu avec « Sombre désir ». La nouvelle production ‘Triada’ qui se trouve dans la plateforme intitulée ‘What Drama. Romans avec N de Netflix’ qui cherche à promouvoir ce type de contenu sous la devise « novelón tue les préjugés ».

Grâce à une vidéo diffusée sur Netflix, l’actrice a déclaré: « Je suis heureuse parce que je peux enfin partager une annonce exclusive. Le créateur de ‘désir sombre‘, Leticia López Margalli, et moi créons un nouveau projet qui m’excite, me rend nerveuse, heureuse ».

Bien qu’ils n’aient pas beaucoup détaillé la nouvelle histoire, la production a annoncé dans un communiqué que le travail de López Margalli « recourra à nouveau au drame et au mystère ». « Les personnages s’immergent dans leur propre passé, pour percer, un à un, les secrets de leur vie », explique-t-il.

La nouvelle a été donnée lors de l’événement virtuel réalisé par les acteurs Polo Morín (« Qui a tué Sara? », 2021) et Ana Lucía Domínguez (« Wild Cat », 2002), dans lequel Netflix a lancé les éléments fondamentaux et l’équipe de techniciens et créatifs qui rendent vos productions possibles en Amérique latine.

Quand est la première?

Netflix n’a pas encore confirmé de date de sortie car il est en plein tournage.

