Maite Perroni poursuit Claudia Martín pour l’avoir accusée d’infidélité

Un scandale qui les amène. Il y a quelques semaines, on a appris que Maite Perroni la chanteuse a été séparée de son partenaire Coco stambuk après plus de sept ans ensemble. Cependant, ce qu’il ne saurait pas, c’est qu’il devrait maintenant faire face à une procédure judiciaire. C’est que Claudia Martin Le producteur l’a accusée d’avoir été infidèle avec son propre petit ami Andrés Tovar, dont il vient également de se séparer.

Dès que la nouvelle a éclaté, Perroni a décidé d’intenter une action en justice contre les deux Martín. La décision a été rendue publique par l’avocat de Perroni dans l’émission. Fenêtrage. « Il n’y a pas de tiers en lice car il n’y a jamais eu de relation à trois », dit l’avocat. Et, bien sûr, Martín a déjà une réponse à donner au protagoniste de RebelleMême si, oui, il a préféré laisser ses avocats régler le différend.

Réponse de Claudia Martín après le procès de Maite Perroni

Les deux avaient certains des couples les plus stables de la série mexicaine, mais presque en même temps, la relation entre Martín et Trovar et celle entre Perroni et Stambuk se sont rompues. La version de Martín est que le chef de RBD C’est la troisième discorde entre elle et le producteur. En d’autres termes, il a soutenu que Perroni et Trovar entretenaient une relation dans son dos. La vérité est qu’avant cette accusation, l’actrice a décidé de poursuivre Claudia Martín pour diffamation.

Il y a quelques heures, Martín a utilisé ses réseaux sociaux pour effectuer un téléchargement et a indiqué que toute la situation est « Très douloureux« . « Tout d’abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu en ce moment. Je tiens à vous informer qu’Andrés et moi sommes séparés. Je traverse un processus très douloureux et pour cette raison, j’aimerais le vivre en privé en compagnie de mes proches »Il a dit dans sa déclaration sur Instagram.

Et continua : « En tant que femme, je serai toujours favorable au soutien mutuel, c’est pourquoi je vous demande du respect pour moi et pour les personnes qui ont malheureusement été impliquées dans cette situation. Je consulterai mes avocats pour analyser ma situation juridique et connaître mes droits. Bénédictions à tous! » ».