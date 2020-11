Maisy, la petite-fille de Joe Biden, célèbre sa victoire sur TikTok de la meilleure façon

Selon les mots de Maisy Biden: « hey hey hey goodbye Trump »

Au cas où vous l’auriez manqué d’une manière ou d’une autre, Joe Biden et Kamala Harris ont été annoncés comme le nouveau président élu et vice-président élu des États-Unis le week-end dernier (7 novembre) après un long processus électoral.

En réponse à la nouvelle, des villes de tout le pays ont éclaté en fête, avec des foules dansant dans la rue et agitant des drapeaux. Personne n’était plus ravi pour Joe Biden que sa famille. Plus précisément … ses petites-filles.

Après l’annonce de la nouvelle, la petite-fille aînée de Joe, Naomi Biden, a partagé une photo du moment où la famille Biden a appris que la course avait été appelée.

Naomi n’était pas la seule petite-fille de Biden à avoir célébré la nouvelle sur les réseaux sociaux. Sa jeune sœur Maisy Biden s’est rendue à TikTok pour partager une vidéo de célébration absolument emblématique.

Maisy Biden, qui est amie avec Sasha Obama, peut être trouvée sur TikTok sous le nom @scoobeydoobey.

La jeune femme de 18 ans partage souvent des vidéos avec des amis et des membres de sa famille, mais ses vidéos électorales emblématiques l’ont maintenant envoyée virale. Dans une vidéo, Maisy remercie l’État du Nevada d’avoir basculé en bleu aux côtés de sa cousine Natalie Biden. Et en l’honneur de la victoire de son grand-père, Maisy a posté un autre TikTok pour célébrer …

Sur la chanson «Kiss Him Goodbye» des Belmonts, Maisy a posé dans un t-shirt qui avait le visage de son grand-père et les mots «Joe – The Vice President» écrits en dessous.

Maisy a ensuite biffé le mot «Vice» avec un stylo pour qu’il se lit maintenant simplement «Le Président». La légende simple se lit également: « hé hé hé au revoir atout »

Maisy n’est pas non plus le seul de l’équipe Biden-Harris à partager les TikToks électoraux. La nièce de Kamala Harris, Meena Harris, est également sur la plate-forme et a partagé des vidéos hilarantes des coulisses de la semaine électorale, y compris l’une de la belle-fille de Harris, Ella Emhoff, arrivant avec des sacs de McDonalds.

J’attends déjà avec impatience la montée en puissance de The White House Hype House tbh.

