Maison Lutétia : la clinique de référence pour vos greffes de cheveux

Il existe différentes causes possibles à l’origine d’une perte de cheveux. Qu’elle soit naturelle ou non, celle-ci peut entraîner une calvitie ou un dégarnissement du cuir chevelu. Considéré comme peu esthétique chez les femmes comme chez les hommes, nombreux sont ceux à la recherche de solutions permettant de camoufler ces zones où le cheveu ne pousse plus. De plus en plus populaire, la greffe permet d’obtenir des résultats spectaculaires et de retrouver une belle densité de cheveux. Maison Lutétia, le plus grand centre d’implant capillaire d’Europe vous aide à retrouver votre belle chevelure.

Pourquoi opter pour une greffe de cheveux ?

Les personnes souffrant d’alopécie peuvent manifester un certain manque de confiance en soi. La perte de cheveux, généralement associée à un signe de vieillesse, peut alors être perçue comme un défaut, en particulier lorsque celle-ci survient à un plus jeune âge. Il convient alors souvent d’y remédier à l’aide de différentes techniques de camouflage, parfois peu efficaces. Ainsi, nombreux sont ceux qui se tournent vers la greffe de cheveux afin de retrouver leur densité capillaire. Contrairement à la micropigmentation qui consiste à tatouer le cuir chevelu pour donner un effet de “remplissage”, les implants capillaires viennent fournir les zones dégarnies pour un résultat naturel et dense.

Certains pourraient alors se demander pourquoi ne pas plutôt favoriser une solution naturelle, par le biais de compléments alimentaires. Il est alors essentiel de noter que si ces derniers sont efficaces dans une action de fortification des cheveux, ils ne permettent pas de faire repousser le cheveu sur une zone de calvitie. Dans le cas présent, la greffe est l’alternative la plus adaptée.

Maison Lutétia : une clinique spécialisée

Maison Lutétia met en avant une spécialisation axée sur les différents traitements capillaires existants. Luminothérapie, injection de plasma riche en plaquettes (PRP), traitements médicamenteux, micropigmentation, greffe… Le cheveu n’a plus de secret pour les chirurgiens de la clinique. Par ailleurs, chacun des praticiens exerçant à Maison Lutétia a fait le choix de l’hyperspécialisation, une formation intense vous assurant un travail de haute qualité pour l’implantation de vos cheveux.

Chez Maison Lutétia, la greffe de cheveux est un art, c’est pourquoi la clinique se spécialise dans la DHI (Direct Hair Implantation). Cette méthode présente de nombreux avantages pour les patients puisqu’elle s’avère non invasive et complètement indolore. L’absence d’incision offre un résultat parfaitement naturel. Cette technique permet également de choisir l’angle et l’orientation du cheveu greffé, ce qui permet au praticien de suivre l’implantation naturelle. Avec un taux de repousse garanti supérieur à 95%, la méthode DHI proposée par Maison Lutétia est prouvée comme 4 fois plus avantageuse que les autres techniques. Vous retrouverez alors un cuir chevelu unifié et vous pourrez enfin adopter la coiffure de vos envies pour une coupe dans l’air du temps.

Un accompagnement sur mesure

Pour votre greffe de cheveux, vous aurez affaire à une équipe de professionnels spécialement formée pour vous accompagner tout au long de cette expérience. De la première rencontre avec le praticien jusqu’à la période suivant l’intervention, Maison Lutétia assure un accompagnement sans faille. En effet, tous les trois mois et pendant une année complète, les équipes spécialisées de la clinique vous garantissent un suivi personnalisé.

La clinique met également en avant une politique de transparence totale. Celle-ci prend en considération les différentes questions que peuvent se poser les patients et s’efforce d’y répondre en expliquant en détail chaque étape de l’intervention ainsi que les avantages et inconvénients des diverses méthodes proposées. Le site en ligne de Maison Lutétia dédie alors des pages entières à l’information du patient : techniques utilisées, témoignages, description de l’intervention en détail, etc.

Enfin, vous trouverez sur ce même site la possibilité de contacter un expert vous proposant un diagnostic personnalisé et gratuit. Puisque nous sommes tous différents, il est indispensable que la prise en charge soit individuelle et sur mesure pour un résultat optimal. Cela permet de faire le point sur vos besoins et de vous apporter une première approche.

La greffe de cheveux comme les autres traitements capillaires proposés par Maison Lutétia demandent un savoir-faire particulier. Vous aurez affaire à des équipes de professionnels spécialement formés dans le domaine pour une satisfaction garantie. Regagnez confiance en vous et retrouvez le plaisir que procure une belle et dense chevelure.