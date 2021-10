Maison intelligente : tout sur les systèmes, les appareils et les applications

Rentrer à la maison dans l’appartement préchauffé ou être réveillé par l’odeur fraîche du café – Smart Home le rend possible. Le terme recouvre de nombreuses solutions pour la mise en réseau et le contrôle à distance de la technique du bâtiment, des appareils électroménagers et de l’électronique de divertissement. Ils doivent servir le désir de plus de confort, plus de sécurité et une utilisation plus efficace de l’énergie.

De plus en plus de personnes souhaitent économiser de l’énergie à la maison. Dans le même temps, cependant, presque personne ne voudrait se passer du confort. La solution : une maison intelligente. Les systèmes de maison intelligente permettent le contrôle à distance des lampes, du chauffage, des stores, des cuisinières, des machines à laver, etc., ainsi que l’automatisation de certains processus.

Un exemple : votre maison intelligente enregistre qu’une fenêtre est ouverte et baisse le chauffage. Ou il abaisse automatiquement les stores lorsqu’il y a un fort ensoleillement. Programmer la machine à café à une certaine heure lorsque vous êtes en déplacement afin d’être accueilli avec du café frais à la maison est également l’un des scénarios de maison intelligente les plus populaires.

Que signifie maison intelligente ?

La maison intelligente est en fait un terme collectif qui, dans la pratique, peut désigner des appareils, des logiciels ainsi que diverses normes de communication avec lesquelles le matériel et les logiciels communiquent entre eux. Incidemment, il n’y a pas de définition clairement définie des appareils qui relèvent du terme générique Smart Home. Par exemple, une machine à café peut être un appareil domestique intelligent si elle peut être contrôlée ou programmée à distance à l’aide d’une application. Un disque dur réseau qui diffuse des films et des chansons sur demande via WiFi vers un PC, une Smart TV ou un système surround peut également être considéré comme une solution de maison intelligente.

Même les machines à laver, les réfrigérateurs et les vases à fleurs peuvent désormais être mis en réseau avec d’autres appareils. Avec Family Hub, Samsung a lancé il y a quelque temps une gamme de réfrigérateurs dotés d’un écran tactile et d’un navigateur Web et pouvant également diffuser des programmes télévisés à partir d’un téléviseur intelligent dans le ménage.





Samsung Family Hub : Le réfrigérateur pour la maison intelligente.



Image : © Samsung 2019



Comment fonctionne un système de maison intelligente ?

Pour rendre votre propre appartement ou maison plus intelligent, des capteurs et des actionneurs sont nécessaires. Ceux-ci doivent être attachés ou intégrés aux appareils à mettre en réseau. Une unité de contrôle centrale contrôle tout. Cela fonctionne généralement par radio, car cette technologie permet une transmission de données sécurisée et économe en énergie sur de longues distances. Le contrôle via WLAN est également possible, mais cela consomme plus d’énergie et est moins protégé de l’extérieur. Les unités de commande centrales d’une maison peuvent être commandées soit directement sur place, soit à distance à l’aide d’une application pour smartphone.

Quels exemples de systèmes de maison intelligente existe-t-il ?

Un exemple répandu de système de maison intelligente simple est le contrôle du chauffage via un thermostat intelligent directement à partir du smartphone. Avec un système comme l’eQ3 Max ! Par exemple, vous avez la possibilité de préchauffer votre appartement depuis le travail en réglant la température souhaitée dans l’application, qui communique ensuite avec l’unité de contrôle de la maison via Internet.





L’application Tado contrôle le thermostat et le chauffage.



Image: © Tado 2019



Les systèmes d’éclairage tels que Philips Hue sont également des solutions de maison intelligente populaires. Avec Hue, par exemple, le contrôle de l’éclairage de la maison peut être automatisé. Les lampes intelligentes peuvent être mises en réseau dans plusieurs pièces et contrôlées à distance via une application. Selon vos préférences, les lumières peuvent changer de couleur et baigner une ou plusieurs pièces de la maison dans différentes ambiances lumineuses. Cela fonctionne également automatiquement, vous pouvez donc apprendre aux lumières Hue à ajuster l’éclairage en fonction de l’heure de la journée. Le contrôle automatisé de l’éclairage peut également simuler une maison occupée et ainsi dissuader les cambrioleurs.





Quels sont les obstacles ?

Pour les applications individuelles de maison intelligente, il existe désormais des options de modernisation peu coûteuses, rapides et faciles à installer. Les solutions complètes pour la maison intelligente qui mettent en réseau de grandes parties de l’électronique domestique sont actuellement encore assez chères. De plus, il n’existe pas de normes uniformes inter-fabricants et intersectorielles. Au lieu de cela, de nombreux systèmes différents sont en concurrence sur le marché, qui sont souvent incompatibles les uns avec les autres.

Cela s’applique également aux appareils individuels, qui ne fonctionnent souvent qu’au sein d’un certain système ou en combinaison avec certains logiciels. La vision tentante de contrôler toute la maison avec une seule application n’est donc pas si simple à mettre en œuvre pour le moment. Cependant, il y a des premiers pas dans cette direction.

Quels sont les risques ?

Comme toute technologie qui repose fortement sur une connexion à Internet et à la technologie sans fil, la maison intelligente a tendance à être sensible aux failles de sécurité et aux attaques de pirates. Une sécurisation consciencieuse du réseau WLAN et des appareils connectés est donc particulièrement importante afin d’éviter les abus.

De plus, des appareils tels que les compteurs électriques intelligents et les webcams de surveillance collectent des masses de données, dont certaines permettent de tirer des conclusions très privées sur la vie des résidents des maisons intelligentes. La protection des données doit donc être prise particulièrement au sérieux ici. En particulier, les experts en protection des données considèrent l’intégration d’assistants vocaux intelligents pour contrôler les maisons intelligentes comme très critique.

Solutions de maison intelligente pour les débutants

Les systèmes domotiques sont abordables et faciles à installer – et gagnent en popularité. Ces systèmes de maison intelligente sont particulièrement adaptés aux débutants :

Arlo propose plusieurs packs de caméras de sécurité avec fonctionnalité d’alarme. Pour ce petit plus de sécurité.

Avec ses thermostats intelligents, Homematic IP garantit que vous ne dépenserez plus jamais trop en frais de chauffage.

Les lampes et lampes Philips Hue peuvent être combinées pour former un système d’éclairage intelligent – et mettre toujours votre maison sous le bon éclairage.

Innogy propose Packs d’entrée de gamme pour le contrôle intelligent du chauffage, la sécurité domestique, le contrôle de l’éclairage et l’économie d’électricité.

Que réserve l’avenir?

Le soi-disant « Internet des objets » nous apportera de nombreuses autres extensions passionnantes pour la maison intelligente au cours des prochaines années. De plus en plus d’appareils électroménagers sont connectés à l’espace virtuel et deviennent ainsi des composants possibles d’une maison en réseau. Aujourd’hui encore, de plus en plus de foyers disposent d’appareils en réseau qui communiquent avec d’autres appareils ou avec des logiciels spécifiques via des interfaces et des protocoles.