« Maison du Dragon »: quelle était la malédiction de Valyria, le cataclysme qui a détruit la maison des Targaryen

« Maison du Dragon », La préquelle tant attendue de « Game Of Thrones » a été créée le dimanche 21 août dernier via HBO Max. Avec une belle histoire, des acteurs exceptionnels et références à l’univers de George RR Martin, la série télévisée est devenue l’une des préférées des plateforme de streaming.

Ainsi, lors de son premier épisode, on a assisté à une importante conversation entre le roi Viserys I Et votre fille Rhaenyra. En cela, le souverain lui montre le crâne du dragon mythique Balérionconsidéré comme le ‘terreur noire‘, et souligne que c’était la dernière créature dont il a été témoin Malédiction de Valyria.

De quoi parlait cet événement ? Voici ce que vous devez savoir sur le Malédiction de Valyria, le cataclysme qui a détruit maison des targaryen et a été mentionné dans premier chapitre de la série de hbo max Maison du Dragon.

QU’EST-CE QUE LA VALYRIE ?

Comme indiqué dans le guide de la série, Valyrie C’était une péninsule située au sud-ouest de ceux et entouré de mer d’été. Bien avant les événements de « Maison du Dragon »était le lieu où il est né et a développé le Propriété franche de Valyriaun grand empire qui englobait une grande partie du continent de ceux. Ceci a été considéré comme l’un des domaines les plus importants du monde et abrite le Targaryengrâce aux dragons qui vivaient dans le quatorze flammesune chaîne de volcans.

ans avant la Condamner, Daenys le Rêveurfit un rêve prophétique sur la destruction de Valyrie. Par conséquent, sa famille et 5 dragons ont déménagé à Dragonstone (Dragon de Roche).

QUELLE ÉTAIT LA MALÉDICTION DE VALYRIA ?

Malédiction de Valyria est le nom par lequel le cataclysme qui a détruit Valyrie et provoqua l’effondrement de l’Empire. Environ cent ans avant la Débarquement d’Aegonune explosion en chaîne des 14 volcans a rempli l’air de cendres et la ville a été consumée dans son intégralité.

La malédiction continuerait avec des tremblements de terre et la destruction de chaque colline à moins de 500 milles. Même les dragons dans le ciel ont souffert et ont été consumés. La terre a sombré dans des eaux bouillantes qui seront plus tard connues sous le nom de mer fumante.

Au cours de cet événement, la péninsule a été fracturée en de nombreux morceaux et d’innombrables artefacts et reliques, tels que l’acier valyrien, ont été perdus. De cette façon, il n’a fallu qu’un jour pour détruire tout un empire.

QUELLE ÉTAIT LA CAUSE DE LA MALÉDICTION ?

Bien que ce qui s’est passé en Valyrie Il est considéré comme le produit de diverses catastrophes naturelles, certains pensent qu’il pourrait être le résultat de la sorcellerie valyrienne. C’est-à-dire qu’il pourrait avoir été causé par le Targaryen qui avaient fui l’endroit, afin de débarrasser le monde de ces êtres. Jusqu’à présent, ce ne sont que des spéculations, mais la série pourrait clarifier à l’avenir.

COMMENT LES TARGARYENS ONT-ILS ÉTÉ SAUVÉS ?

A cause du rêve Daenyspartie de la famille Targaryen Il a été sauvé d’une mort certaine. Dirigé par aenar targaryensils se sont installés à Peyredragon (Rocadragón) en 114 avant JC Ses 5 dragons étaient ceux qui restaient en vie après le malheur et la jeune femme était la seule à pouvoir les contrôler.

Il convient de préciser que les familles comme le Vélarion et les Celtigar Ils les ont également accompagnés, s’installant dans d’autres îles du détroit.

VALYRIA APRÈS LA MALÉDICTION

D’accord avec « Tempête d’épées», beaucoup considèrent que cette zone est hantée par des démons et un lieu où la malédiction « continue ». De plus, selon «Danse du dragon», personne n’a pu retourner dans cette péninsule fracturée en de nombreux morceaux, alors qu’un ciel rouge couvrait la région.

Le lieu susmentionné a également été représenté dans un épisode de « jeu des trônes« , lorsque Jorah Mormont Déplacé vers Tyrion Lannister envers Meereen.