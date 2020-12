"maison Du Dragon": Premières Photos Des Cerfs Volants Du "eu" Retombées

Les dragons de la série dérivée « Game of Thrones » « House of the Dragon » se préparent à décoller. Le diffuseur producteur HBO présente les premiers dessins conceptuels des lézards géants qui joueront un rôle central dans l’adaptation fantastique.

De plus, ils annoncent dans un post Twitter que la production de « House of the Dragon » débutera en 2021. Les mots «Les dragons arrivent» accompagnent les premières impressions artistiques qui font actuellement le tour sur Internet.

Les dragons sont plus minces

Comparés aux dragons de « Game of Thrones », les lézards géants de la série dérivée semblent être plus étroits et avoir des pointes plus longues sur la tête. Ce n’est guère surprenant, après tout, « La Maison du Dragon » se déroule environ 300 ans avant les événements autour de Jon Schnee, Daenerys Targaryen et la bataille de Westeros. Même avec les cerfs-volants, un petit quelque chose s’est produit visuellement entre-temps.

Rumeur de casting: Matt Smith comme Daemon Targaryen?

Plus d’informations devraient suivre lorsque la production commencera l’année prochaine. Jusqu’à présent, les personnes impliquées ont fait profil bas en ce qui concerne les détails de « House of the Dragon ». Au moins depuis octobre, il est clair que Paddy Considine (« The Outsider ») jouera King Viserys.

De plus, des rumeurs circulent depuis quelques jours (via The Illuminerdi) selon lesquelles Matt Smith (« The Crown ») est un candidat brûlant pour HBO pour le rôle de Prince Daemon Targaryen. Cependant, il n’y a toujours pas de discussions concrètes entre l’acteur et les producteurs. Il reste donc passionnant pour le moment de voir qui rejoindra la famille Targaryen.