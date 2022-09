« Maison du Dragon »: pourquoi l’Homme-Crabe est un problème pour Westeros

Tout au long du développement et de la publication de « Game of Thrones« , la production a amassé des millions de fans à travers le monde, il n’est donc pas du tout surprenant que cette préquelle s’appelle « Maison du Dragon” est immédiatement devenu un succès retentissant, même si seulement deux chapitres se sont écoulés depuis sa première.

Ceux qui sont des fans inconditionnels de la production HBO sont conscients que dans les premières mesures de ce qui a été vu les semaines précédentes, c’est quelque chose d’étonnant et que cela ouvre la porte à plusieurs possibilités pour continuer l’intrigue dans les prochains épisodes, mais ils aussi savoir qu’il manque quelque chose d’autre.

Comme dans « Game of Thrones », on subit la présence de Ramsay Bolton comme l’un des principaux antagonistes, dans « Maison du Dragon« tout indique que le méchant le plus impitoyable sera Craghas Drahar, mieux connu sous le nom de Crabmanun soi-disant prince amiral de la triarchie, qui pourrait mettre Westeros en échec.

POURQUOI EST-ELLE CONNUE COMME UNE VESTE DE CRABE ?

Lorsqu’il est mentionné pour la première fois dans un concile de Westeros, Seigneur Corlys Velaryon Il explique qu’il porte ce nom en raison de la façon dont il torture et tue habituellement ses victimes les plus proches ou ses ennemis qui perdent au combat.

D’après ce qui est exprimé dans les deux premiers épisodes de la série, ce méchant cloue des hommes sur les plages à marée basse pour que les crabes s’en nourrissent tant qu’ils sont encore vivants.

The Crabby Man est vu pour la première fois dans le deuxième chapitre de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

LA RAISON POUR LAQUELLE LE CRAB JET EST UN DANGER POUR WESTEROS

La triarchie est une alliance entre les villes libres situées près de Westeros et le Crab Man est leur chef dans les batailles, jouant un rôle décisif dans tout ce qui se passe avec ces villes groupées.

Pour le moment, ce groupe est à Stone Steps, menant une bataille contre des pirates, mais c’est un gros problème pour les Sept Royaumes, car ce combat est stratégique pour la navigation.

ETAu cas où de telles routes tomberaient, comme l’explique Lord Corlys au roi Viserys dans la série, cela pourrait générer de la pauvreté pour tous les ports de Westerosil vous demande donc également de prendre des mesures à ce sujet et d’empêcher ainsi que cela ne se produise.

Mais pourquoi un tueur de pirates représenterait-il un risque pour Westeros ? Eh bien, il y a des raisons de soupçonner qu’il prépare quelque chose de plus que cela. Et c’est qu’environ quatre bateaux de Lord Corlys ont disparu.

C’est pourquoi tout le monde a peur que le pouvoir de Westeros ne tombe, ils doivent donc l’éviter de toute façon, même si l’homme crabe ne sera sûrement pas facilement vaincu et sortira plusieurs as dans sa manche.

COMMENT REGARDER « LA MAISON DU DRAGON » ?

Les épisodes de « House of the Dragon » sont diffusés le dimanche sur le signal TV de HBO, mais ce n’est pas la seule façon de profiter de la préquelle de « Game of Thrones ».

Les sorties de ces chapitres peuvent également être vues via l’application HBO Max, où vous pouvez également revoir tous les épisodes à l’heure que vous voulez et ainsi ne manquer aucun détail.

