"maison Du Dragon": "eu" Spin Off Recherche Les Princes Targaryen

Le feu régnera! La série préquelle “Game of Thrones” “House of the Dragon” tourne autour de la maison de Targaryen et de sa chute. Désormais, les créateurs recherchent le personnage qui soutiendra de manière significative ce développement: Prince Daemon Targaryen.

Le jeune frère du roi Viserys serait l’un des personnages principaux de “House of Dragon”, comme le rapporte The Illuminerdi. La description du personnage de Daemon rappelle fortement l’anti-héros “Game of Thrones” Jaime Lannister.

Prince Daemon en tant que méchant de la série Aussi intéressant: Primetime HBO commence le casting pour “Game of Thrones: House of the Dragon”

Les créateurs recherchent un acteur masculin de 40 à 50 ans pour le rôle principal. Selon la description du rôle, Daemon n’a aucune “ambition nue” pour le trône, même s’il fait partie de la lignée de succession en tant que frère du roi Viserys. Il est “moins méthodique et plus impétueux” et s’ennuie facilement. “Il trébuche d’une distraction à l’autre avec l’obsession subconsciente mais forte de gagner l’acceptation de son frère”, poursuit-il.

La plus grande joie pour le meilleur guerrier de son temps est le combat à l’épée. «Il oscille entre abomination et héroïsme, ce qui fait de lui le véritable méchant de la série», conclut la description.

Targaryen Civil War dans “House of the Dragon” Aussi intéressant: Primetime “Game of Thrones” arbre généalogique: Qui appartient à la maison Targaryen?

Certains connaissent peut-être déjà Daemon Targaryen grâce aux nouvelles de George RR Martin “The Rogue Prince” et “The Princess and the Queen”. Ces œuvres et d’autres de Martin, comme l’histoire “Feuer und Blut”, servent de modèle à la série. En canon, Daemon a épousé sa nièce Rhaenyra, qui revendique le trône après la mort de Viserys. Son oncle / mari la soutient dans la soi-disant «Danse des dragons», une guerre civile entre deux factions des Targaryen. Il marque le début de la chute de la maison et se déroule 300 ans avant les événements de “Game of Thrones”.

Les dix épisodes de “House of the Dragon” devraient être tournés entre janvier et décembre 2021 et diffusés sur HBO en 2022.