« Maison du Dragon »: ce qu’Aemond a dit au dragon Vhagar en haut valyrien

Depuis le sixième épisode de « House of the Dragon », Aemond Targaryens, le deuxième fils du roi Viserys I et d’Alicent Hightowera montré son désespoir de réclamer un dragon et de pouvoir prouver sa valeur, et en le septième chapitre de la série HBO Maxenfin il l’obtient.

Après les funérailles de Lady Laena, Aemond s’approche de Vhagar, l’un des grands dragons de la maison Targaryen utilisé depuis la guerre de conquête et lié à la reine Visenya, et tente de grimper sur son dos pendant qu’il dormait, mais la bête massive se réveille et menace de le brûler. .

Cependant, le deuxième fils d’Alicent Hightower ne baisse pas les bras, il lui parle en haut valyrien et parvient à calmer le dragon. Ensuite quels sont les mots prononcés par Aemond dans le septième épisode de « Maison du Dragon” et que signifient-ils ?

Aemond Targaryen essayant de revendiquer Vhagar dans le septième épisode de « La Maison du Dragon » (Photo : HBO Max)

QU’A DIT AEMOND À VHAGAR EN HAUT VALYRIEN ?

Alors que Vhagar devient défensif, le jeune Targaryen crie : « Dohaerās, Vhagar ! Lykiri ». Comme l’indique Screen Rant, en haut valyrien, « dohaerās » signifie « servir » et « lykirī » signifie « calme ». Par conséquent, Aemond demande au dragon de se calmer et de le servir.

Bien que Vhagar soit sceptique quant à Aemond au début, il permet finalement au jeune prince Targaryen de le monter. Après avoir récupéré le dragon qui appartenait autrefois à Laena Velaryon, crie la commande « soves », qui en haut valyrien signifie « voler ».

Que signifie la revendication d’Aemond Targaryen sur Vhagar pour les prochains épisodes de « Maison du Dragon” ? Bien sûr, cela augmente l’avantage des Verts dans la Danse des Dragons, car c’est l’un des dragons les plus grands et les plus puissants, en plus d’avoir de l’expérience sur le champ de bataille.

Par conséquent, Vhagar a la capacité de renverser le cours de la guerre entre les Noirs et les Verts pour le Trône de Fer. Alors que les premiers soutiennent la revendication de Rhaenyra Targaryen et de ses héritiers, les seconds soutiennent la revendication d’Alicent Hightower selon laquelle son fils Aegon devrait devenir roi après la disparition inévitable de Viserys.

Apparemment dans l’avant-première du prochain épisode de la série préquelle de « Game of Thrones »un autre grand saut dans le temps se produira et montrera comment le lien entre Aemond et son puissant dragon s’est renforcé.