Maison du dragon : arbre généalogique des Targaryen pour comprendre la série HBO

On peut enfin dire que l’attente est terminée et commencer à se rencontrer la famille targaryen d’où, des années plus tard, le chiffre de Daenerys Targaryen qui nous avons rencontré à Jeu des trônes. Maison du Dragon atteint l’écran HBO ce dimanche avec un focus sur l’une des familles les plus importantes créées par George RR Martin pour leur collection de livres qui est devenue très populaire après le phénomène de la série qu’ils commandaient DB Weiss et David Benioff.

Avec autant de noms et de personnages, vous avez probablement mal à la tête pour comprendre qui sont les personnages qui font partie de Maison du Dragon. Surtout si vous n’avez pas passé de temps à lire les livres. Martin de quoi comprendre de quoi parle cette nouvelle production et de qui elle parle. Pour cette raison, nous vous disons qui sont les personnages les plus importants afin que vous puissiez comprendre la vie de les targaryendont vous pouvez connaître l’arbre généalogique complet sous ces lignes.

+Les rois les plus importants des Targaryen

Le premier de les targaryen il a été Roi Aegon Ier Targaryen, qui devint connu sous le nom de « Le Conquérant » bien que sa vie fut bientôt interrompue par un meurtre (quand pas ?) qui les obligea à désigner l’un de ses descendants comme héritier. La chose la plus importante à noter est que nous parlons d’une maison dans laquelle l’inceste est monnaie courante puisque ses membres ont cherché à maintenir la pureté du sang valyrien dans leurs veines. Comment était l’héritage de les targaryen?

8 – Aegon Targaryen

Il a conquis les Sept Royaumes et a commencé le règne de 300 ans de les targaryeninterrompu par Robert Barathon. ses sœurs étaient Rhaenys et Visenyaet ses fils Aenys et Maegordont l’aîné finit par occuper le trône de fer.

7 – Aenys Targaryens

Il était le deuxième roi de ce clan, qui était en charge pendant cinq ans. Il était le père de Aegon, Jaehaerys, Alysanne et Viserys.

6 – Maegor Targaryens

Frère de Enysils l’ont surnommé « Le Cruel » et il a régné pendant six ans jusqu’à sa mort, sans issue.

5 – Jaehaerys Targaryens

Après de courts gouvernements, ce personnage surnommé « Le Conciliateur » fut à la tête des Sept Couronnes pendant quinze ans. Il a épousé sa soeur alysanne et a eu 13 enfants ! mais a été remplacé par son petit-fils, Viserys.

4 – Viserys Targaryens

Enfin, nous arrivons au premier chiffre qui apparaît dans Maison du Dragon et qui est joué par Paddy Considine. Il était le fils aîné de Prince Baelon Targaryen et sa soeur, Alyssa Targaryens. Pendant plus de deux décennies, il était à la tête du royaume et était son frère, Démon (Matt Smith) l’un de ceux qui voulaient se disputer le trône. Après la guerre connue sous le nom de Danse des dragons où ils sont morts Démon, son fils Aegon et Rhaenyra, Aegon III devient roi parce qu’il est le fils du second mariage de Rhaenyra.

3 – Aegon IV Targaryen

Un de ses fils était Daeron. Le problème est que parmi sa progéniture il y avait beaucoup de bâtards qui ont donné lieu à la rébellion des bâtardsoù Daeron a prévalu et est devenu roi. Il était le père de Aerysqui était aussi roi.

2 – Aegon V

Connu sous le nom de « L’improbable », il finit par devenir l’une des figures importantes de l’univers de jeu des trônes. son fils unique, Jaehaerys II Targaryenétait le père de Aerys II, populairement connu sous le nom de « le roi fou »qui mit fin à la dynastie Targaryen et laissa trois fils : Rhaegar, Viserys et Daenerys.

1 – Daenerys Targaryens

la mère des dragons. Elle était la fille cadette de Aerys II et après la mort de son père, il dut s’exiler. Croiser votre chemin avec drogue khal (comme nous l’avons vu dans Jeu des trônes) a été le début de son ascension.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂