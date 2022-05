Maisie Williams, star de Game of Thrones, attend avec impatience House of the Dragon

Apparaissant dans la première saison et survivant jusqu’au tout dernier épisode, Maisie Williams était certainement l’une des plus grandes stars de la série à succès HBO. Le Trône de Fer. Avec son rôle préféré des fans d’Arya Stark, la série s’est même terminée avec un avenir prometteur pour le personnage. Cependant, il n’y a pas de plans chez HBO pour voir ce qui va suivre pour Arya, car la franchise va plutôt aller de l’avant avec la série préquelle. Maison du Dragon.

À venir sur HBO cet été, Maison du Dragon se déroule dans le même univers de Game of Thrones, mais environ 200 ans plus tôt. Cela signifie que le personnage de Williams est encore à deux siècles de sa naissance, excluant la possibilité du retour d’Arya. Mais c’est très bien pour Williams, qui anticipe néanmoins la série à venir. En fait, alors qu’elle profite de la série en tant que fan de l’autre côté du rideau cette fois-ci, cela la rend encore meilleure pour l’actrice.

Dans une nouvelle interview avec Variety, Williams l’a évoquée Le Trône de Fer vivre. On lui a demandé si elle prévoyait de regarder la prochaine série dérivée, Maison du Dragon, et c’était une question facile pour Williams. Elle va certainement regarder la série, en partie pour soutenir son amie Olivia Cooke tout en étant également curieuse de participer à la Le Trône de Fer engouement en tant que fan. Comme l’explique Williams, elle n’a jamais pu s’identifier aux fans de la série qui ne savaient jamais à quoi s’attendre ensuite.

« J’ai vraiment hâte d’y être, en fait. Mon amie Olivia est dedans, et ça a été vraiment intéressant de lui parler de l’expérience. Je pense que c’est en fait beaucoup plus de pression. Toutes les préoccupations de notre gueule de bois sont maintenant juste empilés sur ce nouveau casting de personnes qui n’ont rien à voir avec ça. Je veux être aussi favorable que possible à elle en tant qu’actrice, mais aussi, je suis vraiment très curieux. Je suis un peu à la recherche J’ai hâte de regarder Game of Thrones – même si ce n’est pas Game of Thrones – et de le vivre en tant que personne qui n’y est pas. Parce que tout ce que j’ai fait, c’est rencontrer des gens qui ont fait exactement cela, et je n’ai jamais vraiment pu comprendre à cela. »