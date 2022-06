Maisie Williams  » ne peut pas attendre  » pour le spin-off de Game of Thrones House Of The Dragon

Maisie Williams devrait retourner à Westeros. Non, pas comme ça, Arya Stark est toujours partie pour une aventure maritime hors carte.

Elle a poursuivi : « Je suis très, très intriguée. Ce sera bien de regarder un Jeu des trônes montrer que je ne fais pas partie et que je m’y perds. Je suis ravi.

Williams faisait la promotion de son nouveau spectacle Disney + Pistolet aux côtés de la co-vedette Thomas Brodie-Sangster, un projet qu’elle attribue pour lui avoir appris « la plus grande leçon qu’elle ait jamais apprise en tant qu’actrice ».

Rooke est devenu une icône de la scène punk rock londonienne sous le nom de Jordan, et Maisie a eu la chance de connaître le pionnier avant sa mort à l’âge de 66 ans plus tôt cette année.

L’acteur a poursuivi: « Je me sens tellement reconnaissant de l’avoir rencontrée et elle a eu un impact sur ma vie de très nombreuses façons. »

Brodie-Sangster, 32 ans, est excellent dans le rôle du manager des Sex Pistols, Malcolm McLaren, et n’a pas tardé à louer la « spontanéité » de l’imprésario notoire, notant : « Je pourrais faire avec un peu plus de ça, je pense. »

Williams et Brodie-Sangster – tous deux nés dans les années 90 – ont admis que c’était une sorte de choc culturel de revenir dans la Grande-Bretagne des années 70 pour le spectacle, mais ont apprécié la « simplicité » de la décennie sans technologie.

« La façon dont le monde est devenu si ‘instantané’ me donne la nausée », a expliqué Williams.

« Alors c’était sympa. J’avais l’impression que c’était l’excuse parfaite pour moi de dire « oh, désolé, je n’ai pas vérifié mon téléphone depuis trois semaines ».

Brodie-Sangster a fait écho au sentiment de William, ajoutant: «Le monde évolue à un rythme si rapide. Je pense que la technologie dépasse le développement personnel humain à un rythme alarmant, donc c’est bien de revenir en arrière [to the 70s].”

« Ce que j’apprécie vraiment, c’est tout ce que j’ai appris dans ce travail », a commencé Williams. « J’avais déjà abordé les aspects techniques du jeu devant la caméra. Je deviendrais obsédé par le fait de frapper ma marque et de m’assurer que je suis sur mon jeu et tout ce qui n’est pas réel.

«À cause de cela, je devais faire quelque chose de significatif et d’impact. Je n’agirai plus jamais de la même manière. Je n’ai jamais eu une telle liberté auparavant, c’est libérateur.