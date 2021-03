Maisie Peters: «Alexandria Ocasio-Cortez est fondamentalement le seul espoir pour notre avenir» | Ma vie en 20

Maisie Peters Ma vie en 20. Photo: Atlantic Records







Maisie Peters fait un voyage dans le passé et partage ses espoirs pour l’avenir dans Ma vie en 20.

Maisie Peters porte ses influences sur sa manche et il ne faut pas un spécialiste des fusées pour deviner qui a inspiré son dernier single «John Hughes Movie».

C’est le premier single de son premier album qui sera bientôt annoncé et fait allusion à une nouvelle ère passionnante pour l’artiste basé à Londres. En référence au Burn Book de Regina George et à « Thank U, Next » d’Ariana Grande, ainsi qu’à Hughes, la vidéo de « John Hughes Movie » ajoute une saveur britannique distinctive à l’œuvre emblématique du film pour adolescents du réalisateur américain (si vous ne vous enivrez pas) vodka et coca et vous embarrasser lors d’une fête à la maison quand vous aviez 15 ans, avez-vous même grandi au Royaume-Uni?) et se termine par une torsion horrible et sanglante.

Décrivant comment elle a écrit la chanson, Maisie a expliqué: «J’ai écrit ‘John Hughes Movie’ quand j’avais 17 ans à propos d’une fête à la maison à laquelle j’étais allé. C’est une représentation vraiment honnête d’être une adolescente désespérée et mélodramatique, d’être maladroite et ivre et avoir le cœur brisé par des gens dont vous ne vous souvenez même plus. Les films de John Hughes résument cette énergie romantique insensée du lycée et tout ce que moi, une petite ville anglaise en herbe, Molly Ringwald voulait être, mais ce n’était pas le cas.

LIRE LA SUITE: Meilleures chansons TikTok 2021: Toutes les chansons virales de TikTok

Pour fêter la sortie de «John Hughes Movie», nous avons demandé à Maisie de faire un voyage dans le passé et de répondre à ma vie en 20 questions. Lisez ses réponses ci-dessous.

20) Qu’avez-vous appris sur vous-même en 2020?

Que je suis un meilleur cuisinier que je ne le pensais. Que je suis beaucoup plus autonome que je ne le pensais, et que j’aime et manquerais énormément les voyages en train du matin.

19) Quel a été votre album préféré de 2019?

L’album de Dermot Kennedy Sans crainte est devenu vraiment important pour moi, et j’ai aussi adoré l’album Bon Iver je, je. Et crier à Amant aussi, évidemment principalement pour «Death By A Thousand Cuts».

18) Quelle a été la chose la plus importante dans votre vie quand vous aviez 18 ans?

Emménager probablement à Londres dans la chambre d’amis d’un channeller d’esprit dans son grenier. Cette année-là, j’ai rebondi d’un endroit à l’autre, valise de voyage à la main, et c’était par inadvertance très formateur pour découvrir ce qui fait la maison.

17: Qui était votre coup de cœur à 17 ans?

Je devrais dire Patrick Dempsey dans L’anatomie de Grey (le plan) ou Henry de L’histoire secrète (ventouse pour un sociopathe intelligent aux cheveux bouclés, que puis-je dire).

16) Que retenez-vous de votre 16e anniversaire?

Très peu! Je pense que je suis allé à Laser Quest avec ma sœur jumelle et son petit ami à l’époque, et je pense que nous avons encore une photo de famille collée à notre réfrigérateur, qui est peut-être la photographie la plus emblématique de l’histoire récente.



Maisie Peters. Image: Atlantic Records

15) Qu’est-ce que tu détestais à 15 ans que tu aimes maintenant?

Rien! Moi, 15 ans, j’étais élite dans son amour sans faille pour tout ce qu’elle voulait aimer, et je pense que tout le monde a assez bien vieilli. En sens inverse, je me souviens avoir adoré des jeggings assez intéressants que je pense que je passerais peut-être difficilement ces jours-ci.

14) Quelle émission de télévision étiez-vous obsédée par à 14 ans?

j’ai aimé 10 choses que je déteste à propos de toi l’émission de télévision, qui est criminellement sous-estimée et non discutée. Ils n’ont jamais fait une deuxième saison mais c’était parfait, et j’étais obsédé.

13) 13 est malchanceux pour certains. Avez-vous quelque chose dont vous êtes superstitieux?

Je suis superstitieux quand il s’agit de parler de tout ce qui va bien (c’est le réaliste en moi), donc je dis constamment «toucher du bois» et à la recherche d’une surface en bois dur. J’ai même commencé à lui envoyer des SMS, ce qui, à mon avis, est peut-être trop loin. Avant les concerts, je dois aussi faire une poignée de main secrète avec tout mon groupe, et lors de ma dernière tournée, j’avais une paire de fausses bottes en peau de serpent dont j’étais convaincu que j’avais de la chance, alors je les portais tous les soirs.

12) Si vous pouviez vivre la vie d’une autre personne pendant 12 heures, qui seriez-vous?

AOC (Alexandria Ocasio-Cortez), parce qu’elle est tellement inspirante et fondamentalement le seul espoir pour notre avenir, et j’adorerais me promener dans ses chaussures juste pour voir comment elle le fait.

11) Qui était votre meilleur ami quand vous aviez 11 ans?

Une fille qui s’appelle Annie, qui est toujours l’une de mes meilleures amies; elle travaille dans une école primaire et nous l’appelons aussi souvent que possible pour parler de ses élèves et de ma tentative d’être une popstar, elle est la meilleure.

10) Où espérez-vous être dans dix ans?

Dans un salon entouré d’art à l’aquarelle, de jolis coussins, une fenêtre face à l’Est pour que je puisse voir de beaux levers de soleil, quelques chats, quelques guitares de plus et quelques albums de plus à mon actif. Heureux.

9) Quelle était votre plus grande peur quand vous aviez 9 ans?

Araignées? Et je n’ai toujours pas fait face à cette peur, j’aurai 80 ans et j’appellerai toujours des amis pour leur demander de les supprimer.

8) Quand vous aviez 8 ans, que vouliez-vous être en grandissant?

Un enseignant, parce que j’aime le son de ma propre voix et me sens important – donc, d’une certaine manière, j’ai l’impression d’avoir vraiment brisé celle-là.

7) Lequel des sept péchés capitaux êtes-vous le plus coupable?

Envie, mais je passe moins de temps sur Instagram et plus de temps sur la peinture à l’aquarelle de la renaissance Pinterest et je pense que cela aide vraiment.

6) Vous pouvez inviter six personnes à votre dîner de rêve (mort ou vivant), qui inviteriez-vous?

Taylor Swift, Anne Boleyn, Wendy Cope, mon moi passé, présent et futur.

5) Nommez cinq choses sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre.

Mes lunettes, ma guitare, mes écouteurs, un serre-tête solide, de sages amis d’autres continents qui répondent à mes appels.

4) Décrivez-vous en quatre mots.

Plus court que la moyenne.

3) Vos trois meilleures chansons de tous les temps.

«One Of Us» d’ABBA, «Between Me and You» de Brandon Flowers, et la dernière chanson que j’ai écrite…

2) Pouvez-vous aimer deux personnes en même temps?

Oui, mais différemment – je ne suis pas sûr cependant, demandez-moi à nouveau dans quelques années.

1) Quel est votre seul véritable amour?

Musique.

Ma vie en 20

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂