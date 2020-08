Mais sérieusement, la PS5 et la Xbox Series X pourraient-elles être reportées à 2021?

PS5 / Série X Sony / Microsoft / Paul Tassi

Hier, je parcourais ma collection habituelle de sites de jeux lorsque je suis tombé sur l’article de Kotaku «Peut-être juste retarder déjà la prochaine génération». Même si vous pensez peut-être “ah, ils viennent juste pour les clics”, c’est une bonne pièce, et plus j’y réfléchis, plus je me suis rendu compte que l’idée ne valait pas la peine d’être écartée, et plus nous nous rapprochions arriver au lancement potentiel de ces systèmes, plus la PS5 et la Xbox Series X à 2021 ne semblent pas tout à fait hors de portée.

Je pense qu’il est important de parcourir la liste à puces de l’endroit où nous en sommes exactement, quelques jours avant septembre, quand on suppose que ces consoles seront disponibles en novembre.

La PS5 n’a pas révélé son prix ni sa date de sortie et il n’y a actuellement aucun événement dans les livres qui signifie quand cela pourrait se produire.

La Xbox Series X n’a ​​pas non plus révélé son prix ni sa date de sortie, et bien qu’il ait été dit qu’une sorte d’événement Xbox a été repoussée en septembre à partir d’août, nous n’avons pas encore de détails à ce sujet. Microsoft aussi doit encore lancer une console entièrement séparée, la Xbox Lockhart / Series S, dans le même temps, où il n’a même pas encore reconnu publiquement l’existence de l’unité de spécification inférieure pour le moment.

Xbox a perdu Halo Infinite en tant que titre de lancement, reporté à 2021. Plus nous en entendons parler, c’est-à-dire que le jeu obtient une toute nouvelle avance de campagne, plus le retard semble qu’il pourrait être jusqu’à vacances 2021 plutôt que quelques mois plus tard au printemps, la Xbox Series X pourrait donc se retrouver sans jeu phare pendant la majeure partie d’une année entière si elle sort en novembre.

Sony a perdu Deathloop en tant que jeu de lancement exclusif pour console. Il a toujours Godfall de Gearbox, mais c’est aussi sur PC, et ne s’engagera toujours pas sur une date de sortie autre que «vacances» malgré le fait que nous sommes sur le point d’entrer dans cette saison. Cela peut être lié à la date de sortie de la PS5, mais il semble également que nous ayons à peine vu quoi que ce soit de Godfall à ce jour.

L’exclusivité la plus prestigieuse lors du lancement de l’une ou l’autre console était Halo Infinite, mais avec cela, c’est maintenant Spider-Man: Miles Morales de Sony, un jeu que nous n’avons rien vu depuis ses débuts en juin. Tout le monde suppose qu’il est toujours sur la bonne voie pour être lancé avec PS5, mais le silence autour du jeu commence à devenir bizarre.

L’un des plus gros jeux de l’année (s’il n’est pas retardé à nouveau) est Cyberpunk 2077, et il n’y a pas de version compatible avec la «prochaine génération» qui sortira avant 2021. Même si cela finit par être une mise à jour gratuite , comme promis, les joueurs joueront au Cyberpunk de dernière génération sur les consoles de nouvelle génération au lancement.

Sony et Microsoft ont eu du mal à démontrer exactement Pourquoi ces nouvelles consoles sont des mises à niveau nécessaires pour les gens en ce moment. Microsoft a un problème intégré d’essayer de vendre une série X lorsque ses exclusivités seront jouables sur Xbox One, ou vous pouvez jouer à des tonnes de jeux sans Xbox via Game Pass ou PC ou les deux. Sony a montré vraiment la seule version majeure vraiment nouvelle génération sous la forme du nouveau Ratchet and Clank, mais cela ne sortira que dans la «fenêtre de lancement» de la PS5, ce qui semble pouvoir être à tout moment dans la prochaine. an. La plupart du temps, ces consoles ne proposeront que des mises à niveau de performances légères comme les versions 60 fps de Destiny 2 ou Gears 5. Call of Duty obtient un lancer de rayons, des choses comme ça.

Comme le dit l’article de Kotaku, les générations de jeux commencent généralement lentement, mais cette fois-ci, le facteur de complication du COVID a rendu A) la production de ces jeux beaucoup plus difficile et les retards plus probables B) les consommateurs avec moins d’argent dans leurs poches à débourser. consoles coûteuses et C) des pénuries de production potentielles avec la pandémie soulevant des problèmes partout dans le monde.

En fin de compte, non, je ne pense pas qu’il soit probable que nous voyions ces consoles retardées, même si nous sommes en retard pour entendre le début de leur prix et de leur date de sortie. Pourquoi? Parce que c’est le dilemme d’un prisonnier.

Si les deux consoles sortent maintenant, elles s’affrontent comme d’habitude. Mais si les deux décidaient de retarder, ils pourraient simplement concourir plus tard et les deux auraient une marge de manœuvre supplémentaire. Mais au lieu de cela, ils jouent au poulet, et si, par exemple, Microsoft retarde la série X, Sony le ferait absolument a lancé la PS5, et vice versa, pour obtenir tout cet argent des premiers utilisateurs et inciter les gens à s’engager d’abord sur leur console de nouvelle génération. Si l’un retarde et l’autre pas, celui qui a retardé va probablement prendre un important frappé, ils ne voudront pas l’estomac. Donc, ni l’un ni l’autre.

Nous commençons également à voir des rumeurs sur les dates de fuite ciblant la mi-novembre, ce que tout le monde prévoyait depuis le début.

Je peux me tromper et peut-être que des retards surviennent. Mais on a l’impression que nous sommes trop loin dans la production et la distribution pour que cela se produise, malgré tous les problèmes que j’ai mentionnés, et que personne ne voudrait simplement «commencer» avec un tel retard. Mais oui, attendez-vous à encore plus de retards de jeu entre maintenant et novembre et attendez-vous à ce qu’une grande partie de votre expérience de prochaine génération consistera probablement à jouer à des jeux de dernière génération avec de meilleurs cadences et temps de chargement pendant un certain temps.

