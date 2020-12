Mais Rent renforce sa flotte de location avec cinq Mercedes-Benz Classe A

Rent-a-car qui opère dans la région nord, avec un accent sur le marché des entreprises, Mais Rent a renforcé sa flotte de location avec cinq Mercedes-Benz A 180, à travers la Sociedade Comercial C. Santos.

La société de location de voitures Mais Rent a renforcé son parc de location avec cinq Mercedes-Benz A 180, via la Sociedade Comercial C. Santos. Malgré l’année difficile pour le secteur de la location de voitures, cette société a décidé de continuer à investir dans la flotte.

«Comme toutes les entreprises, nous subissons les impacts économiques de la pandémie de Covid-19», déclare Fausto Maravalhas, adjoint à la direction de Mais Rent.

«Nous avons simplement réagi, nous avions un plan d’urgence et comme nous n’étions pas très exposés au tourisme, nous avons plus de clients entreprises (et même certains clients de cette nouvelle économie liée à la pandémie, comme des entreprises avec des connexions pour la production de masques, etc.). ), nous avons pu créer de nouveaux «leads» et fidéliser les clients ».

Focus sur le marché des entreprises

Avec des gares dans les quartiers de Braga, Porto et Viana do Castelo, le principal produit de Mais Rent est le mini «bail», c’est-à-dire la location mensuelle de véhicules, qui dure de trois à six mois. Pour cette raison, rent-a-car avait le besoin d’introduire plus de véhicules dans la flotte pour faire face à ces nouvelles «pistes» ».

La flotte de Mais Rent compte environ 150 véhicules et s’est même agrandie en 2020. «L’été, en juillet et août, la flotte a augmenté. Nous avions des clients privés, déjà fidèles, et des clients occasionnels.

«L’un de nos magasins est situé à Mar Shopping et c’est un endroit où beaucoup de gens passent, ce qui nous a permis de grandir pendant ces deux mois», explique Fausto Maravalhas.

En ce qui concerne 2021, Mais Rent s’attend à une accélération de l’activité de l’entreprise. «Avec la nouvelle que le plan de vaccination est peut-être en route, il y a un souffle, une lumière, qui nous permet d’avoir un peu d’optimisme pour l’année prochaine, tant au niveau des entreprises que, surtout, au niveau du tourisme. Les gens ont «soif» de retourner voyager », souligne le député de la direction de Mais Rent.

En ce qui concerne l’option pour Mercedes-Benz Classe A, le responsable a déclaré que cela était dû non seulement à la qualité de la voiture, mais également au partenariat avec la Sociedade Comercial C. Santos.

«Mercedes est une référence et il existe déjà une relation de 20 ans entre la Sociedade Comercial C. Santos et le groupe Fisacar, dans lequel Mais Rent est inséré. Cette relation forte, associée au produit, nous incite à revenir. C’est ce qu’on appelle la durabilité du partenariat », conclut Fausto Maravalhas.

