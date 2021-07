Mais pourquoi, Marvel ne publie pas la bande-annonce de "Spider-Man : NO WAY HOME

Il ne fait aucun doute que les fans de Univers cinématographique Marvel ils ont un film qu’ils attendent le plus et, clairement, c’est Spider-Man : No Way Home. La nouvelle suite du super-héros avec Tom Holland arrivera cette année, mais il y a une grande confusion due à l’absence d’avances et aucune promotion à cet égard, quelques mois après sa première. Quelle est la vraie raison ?

Peut-être sommes-nous en présence du lancement le plus médiatisé de l’histoire de la MCU, et ce n’est pas un problème mineur à prendre en compte, car dès le début de sa production, il a été entouré d’innombrables rumeurs qui se sont confirmées au fil du temps. Ce que les fans veulent le plus voir, c’est le multivers, qui était déjà présent dans les épisodes de la série de Loki, disponible sur la plateforme Disney+.

La bande-annonce est l’un des aspects les plus importants lors de la sortie d’un projet de film ou de télévision, et ils sont généralement publiés plusieurs mois à l’avance pour préparer les fans. La troisième bande de Homme araignée (Spider-man) sortira en salles le 17 décembre, mais nous n’avons toujours pas de news, malgré les rumeurs selon lesquelles il arriverait en juillet.

Pourquoi il n’y a pas encore de bande-annonce pour Spider-Man: No Way Home

Comme nous le savons, la pandémie de Coronavirus continue d’affecter le monde, et tandis que les vaccins font leur travail, l’émergence du Variant delta mette plusieurs pays en alerte . Selon les dernières rumeurs, C’est pour cette raison que Marvel Studios et Sony ont convenu de ne rien publier car ils s’attendent à l’évolution du nouveau virus, et il pourrait même y avoir un changement de date afin de ne pas subir un coup dur au box-office..

Pour le moment, aucune des entreprises n’y a fait référence, mais Il y a beaucoup de commentaires qui le suggèrent et la clé n’est pas d’avoir une baisse de spectateur comme cela s’est produit avec Black Widow.

Pendant ce temps, les fans attendent le premier trailer de Spider-Man : No Way Home pour le 1er août de l’homme araignée et ce serait le bon jour pour montrer enfin une bande annonce tant attendu, mais il faudra être attentif à la question de la crise sanitaire pour le savoir.