Mais pas de crise conjugale?: Shakira publie une jolie photo de couple

Pendant de nombreux mois, Shakira et Piqué auraient eu une crise de mariage. En fait, leur relation doit subir l’un ou l’autre test d’endurance. Avec un rare selfie en couple des vacances aux Maldives, les deux défient maintenant les rumeurs.

Après presque dix ans de relation et deux enfants ensemble, la chanteuse Shakira et le footballeur Gerard Piqué seraient en crise – du moins c’était les rumeurs des derniers mois. Le couple semble maintenant défier cela: la Colombienne a partagé deux photos de couple intimes de ses vacances aux Maldives via Instagram et a écrit: “Ensemble”.

C’est leur première photo ensemble en près d’un an, la dernière a été prise en septembre 2019. Dès février de cette année, les fans ont spéculé sur une crise présumée car il n’y avait aucune trace de Piqué lors de l’apparition de Shakira au Super Bowl.

Dans les nouvelles images, les deux faisceau dans la caméra et semblent plus heureux que jamais. Piqué a également récemment partagé une photo intime de la famille de vacances – y compris les enfants Milan (7) et Sasha (5). Il montre l’équipe de quatre par derrière sur la plage de sable blanc, la mer bleu turquoise est visible en arrière-plan.

“J’étais tellement déprimé”

La chanteuse pop-rock colombienne et le footballeur espagnol se fréquentent depuis 2011 après que Shakira eut mis fin à sa relation à long terme avec Antonio de la Rúa, fils de l’ancien président argentin Fernando de la Rúa. Les deux ont fait connaissance lors du tournage du clip vidéo officiel de leur chanson de la Coupe du monde 2010 “Waka Waka”. À ce moment-là, lui et son équipe ont remporté le tournoi.

Mais le bonheur amoureux des deux ne semblait pas toujours aussi parfait. Les rumeurs de séparation se sont multipliées ces dernières années. En fait, la relation devait subir l’un ou l’autre test d’endurance.

L’hiver dernier, Shakira a parlé pour la première fois de la «phase la plus sombre» de sa vie, qui était très difficile pour son mariage. En 2017, une hémorragie de sa corde vocale droite a menacé de mettre fin à sa carrière de chanteuse pour toujours. Pendant près d’un an, elle n’a pas pu parler, a-t-elle déclaré au British Guardian. “Il y avait des moments où je ne pouvais même pas sortir du lit – j’étais tellement déprimé”. Elle était “tellement pessimiste”. “J’étais une personne amère.” Son mari l’a vue du pire pendant cette période.