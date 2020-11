Mais pas à la fin de 2020! "WandaVision" commence sur Disney + en janvier

Enfin, il y a une date de début pour la première série Marvel, qui a été produite spécialement pour le service de streaming Disney +! Le hic: La sortie de « WandaVision » n’aura pas lieu en 2020 comme initialement prévu, mais seulement au début de 2021.

Plus précisément: « WandaVision » célèbre sur 15 janvier 2021 sur Disney + premiere.

Teaser annonce la date de début

Marvel Studios annonce vivement la date de début avec un teaser, qui fait allusion au style étrange de « WandaVision »: la série combine l’esthétique de sitcoms américaines bien connues avec le thème des super-héros de l’univers cinématographique Marvel.

Les super-héros Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) vivent une vie de banlieue parfaite dans le prochain spectacle – mais les fans de Marvel savent que Vision a en fait perdu la vie dans le film « Avengers: Infinity War ». La façade du monde pacifique de l’illusion commence donc à s’effriter rapidement …

Aller et retour à Disney +

Cela fera de la série sur les deux personnages principaux Wanda et Vision le premier de plusieurs émissions Marvel à démarrer sur le service de streaming. Il était initialement prévu que « The Falcon and The Winter Soldier » commencerait à l’automne 2020 et « WandaVision » suivrait au printemps 2021. Puis le début de « The Falcon and The Winter Soldier » a été reporté en raison des retards causés par la pandémie corona et « WandaVision » a été avancé. Plus récemment, Disney + a indiqué que « WandaVision » apparaîtra fin 2020. Le coup de départ ne sera donné qu’en janvier 2021.

De plus, d’autres séries Marvel telles que « Hawkeye », « Loki », « She-Hulk » et « Moon Knight » sont en préparation.