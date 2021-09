Mais oui ! Découvrez la saison 2 d’Emily à Paris avec de nouvelles photos

« Emily in Paris » revient pour la saison 2 et les photos nous donnent vraiment, vraiment envie d’un croissant au chocolat !

Netflix a publié jeudi neuf nouvelles photos de la meilleure comédie du streamer de 2020 sur Instagram, et elles regorgent de couleurs et d’intrigues. « Plus de looks, plus d’emily, plus de PARIS !!! Les photos du premier aperçu de la saison 2 nous donnent tout », a noté la légende (assurez-vous de cliquer pour faire défiler la publication).

Avec Lily Collins (Emily), il semble que tous les habitués soient de retour, dont Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), William Abadie (Antoine), Samuel Arnold (Julien ), Bruno Gouery (Luc) et Camille Razat (Camille) pour commencer.

Lucien Laviscount (Alfie) et Lily Collins (Emily) dans « Emily à Paris ». emilyinparis / Instagram

Les couleurs restent éclatantes et bien sûr ce paysage est toujours à la hauteur (en particulier dans ce plan d’Emily et Alfie, un nouveau personnage joué par Lucien Laviscount, devant la Tour Eiffel). Laviscount a posté cette photo sur son propre Instagram, la qualifiant de « petit look sournois ».

Oui, Emily, tu es chérie ! emilyinparis / Instagram

Netflix a également posté les photos sur Twitter, en plaisantant, « Ces premières photos d’Emily à Paris de la saison 2 arrivent en haute », ce qui est exactement le genre d’attitude que nous aimons!

« Emily » a connu un succès retentissant l’année dernière et est rapidement devenue l’une des plus grandes émissions de Netflix. Aujourd’hui, Al Roker a déclaré à Collins lors d’une interview que l’émission avait été regardée par 58 millions de foyers dans le monde au cours de son premier mois.

Collins avec Ashley Park (Mindy). emilyinparis / Instagram

Alors, à quoi les fans devraient-ils s’attendre dans la deuxième saison? Per Glamour, Netflix a déclaré : « Emily s’améliore dans sa navigation dans la ville mais lutte toujours avec les particularités de la vie française. Après être tombée dans un triangle amoureux avec sa voisine et son premier vrai ami français, Emily est déterminée à se concentrer sur son travail – qui se complique de jour en jour. En cours de français, elle rencontre un camarade expatrié qui l’exaspère et l’intrigue à la fois. »

Collins (Emily) et Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), plus des croissants ! emilyinparis / Instagram

Et cette expatriée pourrait-elle être quelqu’un avec qui elle traîne à la Tour Eiffel ? Nous en saurons peut-être plus le samedi 25 septembre, lorsque Tudum de Netflix organisera une diffusion en direct pour les fans à partir de 12 h HE, qui sera diffusée sur sa chaîne YouTube et ses sites de médias sociaux.

Nous attendons beaucoup de surprises!

