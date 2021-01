Mais n’étaient-ils pas des nickels? Capcom contre les boîtes à butin

Les papas Devil May Cry et Resident Evil ne veulent pas que vous payiez pour du contenu aléatoire. Capcom contre les boîtes à butin.

Apparemment, les gouvernements de divers pays ne sont pas les seuls à s’opposer à l’utilisation des coffres à butin comme modèle commercial. La société japonaise historique responsable de séries comme Mega Man, Street Fighter ou Monster Hunter ne s’amuse pas non plus. Nous voyons un Capcom contre les boîtes à butin. Il s’est prononcé ces derniers jours sur la question et reconnaît être contre ce type de micro-transactions.

C’est dans son rapport financier annuel pour 2020 que la société a défini sa position sur cette question controversée. Dans une section dédiée au type de relation qu’ils cherchent à entretenir avec leurs clients, la société déclare que pour eux, les jeux doivent être appréciés pour la valeur de divertissement qu’ils offrent et non pour les émotions associées aux systèmes de loterie («Gacha») que plusieurs développeurs ont mis en œuvre dans leurs jeux. Ils considèrent que ces mécanismes peuvent générer diverses charges et émotions négatives telles que la colère et la frustration, et en minimiser d’autres comme le bonheur et le plaisir qui, en fin de compte, sont ce que les jeux vidéo cherchent à offrir.

Cela dit, Capcom s’assure qu’ils travaillent pour s’assurer que leurs projets peuvent être appréciés de manière équitable et sûre et ont donc minimisé (et même éradiqué) l’utilisation de ces éléments gacha. De la même manière, il ajoute qu’ils fourniront toujours gratuitement tout le contenu nécessaire pour profiter pleinement de leurs jeux, tout en proposant des contenus complémentaires à faible coût.

Alors que Capcom a beaucoup parlé dans le passé en raison de la façon dont il a géré de nombreux DLC dans leurs jeux, au moins il est clair pour nous qu’ils ont un rejet total des boîtes à butin.