Mais il semble que Penn Badgley vous ait gâté la saison 3 en 2019 ?

La saison 3 de Netflix Vous s’est terminée avec une tournure choquante qui a vu l’un des personnages mort, et il semble que Penn Badgley l’ait gâché il y a des années. Pour Joe Goldberg (Penn Badgley), le tueur en série a été égalé pendant The You saison 2. Dans une tournure intéressante, la série a révélé que le nouvel amour de Joe, Love Quinn (Victoria Pedretti) était un meurtrier avec une histoire qu’elle avait la sienne.

Love était trop obsédée par Joe pour essayer de manipuler Joe pour qu’il lui tombe dessus. Elle a ensuite assassiné pour maintenir leur romance en vie. Bien que Joe ait d’abord tenté de mettre fin à la relation avec Love après avoir découvert le fait choquant qu’elle attendait un bébé, le couple a été contraint de déménager en banlieue à la recherche d’un nouveau départ. Mais, Joe est immédiatement revenu à ses vieilles habitudes.

Vous, la saison 3, introduit une variété de nouveaux personnages dans la série. Dans le cadre de la banlieue, Joe est immédiatement distrait par sa nouvelle voisine, Natalie Engler de Michaela McManus. Cependant, son mari Matthew Engler (Scott Speedman) pourrait avoir quelque chose à dire à ce sujet. On dit également que Love a un intérêt romantique pour elle, le fils de Theo Engler (Dylan Arnold) Matthew. Shalita Grant rejoint la série pour le personnage de Sherry Conrad. Le nouvel ennemi de l’amour. Sherry est la reine des abeilles de la banlieue de Madre Linda, régnant sur la vie de l’élite riche, avec son épouse rationalisée, Cary (Travis Van Winkle).

La saison 2 de l’émission Netflix est terminée avec une fin choquante et Badgley aurait pu la gâcher avant même l’année 2019. Dans une interview (via Vanity Fair), Badgley a spéculé où son personnage et Love seraient dans la dernière saison, saison 3. L’interview a révélé que les deux étaient sur le point de devenir les ennemis jurés l’un de l’autre. L’acteur a ajouté : » C’est tellement courant, dans les relations, que l’on voit l’autre personne comme un adversaire. » Naturellement, il est vrai que dans la troisième saison de You saison 3 Joe et Love sont ennemis. Ils tentent de s’affronter dans le dernier épisode, mais Joe finit par arriver au sommet.

Bien que la prédiction de Badgley soit exacte, l’acteur y pensait quand il a fait sa prédiction. Il a affirmé que l’acteur n’était pas certain de la façon dont la série se développerait avant de prendre sa décision. Cependant, étant donné que les personnes qui jouent les rôles de leurs émissions de l’intérieur et connaissent leurs personnages, cette spéculation est susceptible d’être presque toujours exacte. Par exemple, Gwendoline Christie a même prédit le vainqueur du trône de fer dans Game of Thrones plusieurs années avant la fin de la série. Si quelqu’un pouvait prédire que vous finirez correctement, ce serait Badgley.

À bien des égards, la prédiction de Badgley était une fatalité. Il était clair que la finale de la saison 2 de la saison 2 a révélé qu’il était probable que Joe et Love n’auront pas une vie de famille paisible en banlieue, et Joe reviendra instantanément à ses anciens modes de vie. De plus, Love et Joe sont fréquemment en conflit tout au long de la série.

Joe est toujours à la recherche de nouveaux partenaires romantiques pour lesquels il doit être obsédé, et Love est désespéré de maintenir l’histoire d’amour qu’ils avaient auparavant. Étant donné que Joe, ainsi que Love, ont tous deux une histoire de tueurs en série et une histoire de tueurs en série, il n’est pas étonnant qu’ils aient pu se frayer un chemin jusqu’à la finale de l’épisode 3 de The ‘You’. De toute façon, il n’y avait aucun moyen qu’ils s’en sortent chacun vivant.

