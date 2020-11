Maintient 300 ch. L’Audi SQ2 se renouvelle dans l’esthétique et la technologie

Après les versions plus conventionnelles, Audi montre maintenant le restylage de la version plus sportive du Q2, la SQ2, marquée non seulement par de nouvelles solutions esthétiques, mais aussi par plus de technologie. Quelque chose qui, cependant, n’arrive plus avec le pouvoir …

Déjà disponible en pré-commande sur la plupart des marchés européens, bien que les premières unités n’atteignent leurs propriétaires respectifs qu’au début de 2021, la nouvelle Audi SQ2 se distingue, dès le départ, par les changements esthétiques, à commencer par la nouvelle calandre Singleframe, plus bas et avec un nouveau design intérieur, combiné avec des optiques LED. Depuis, les clients peuvent également opter pour une LED Matrix en option.

Toujours en ce qui concerne l’éclairage, la technologie LED, également, dans les feux arrière, avec les versions les plus équipées ajoutant des clignotants dynamiques, sur une partie arrière dont un pare-chocs redessiné fait également partie.

Vu de profil, de nouveaux coques de rétroviseurs pour imiter l’aluminium, des inserts dans les seuils de porte, un airelon pour continuer le toit et des montants C de couleur contrastée. En option, les clients peuvent également utiliser un pack noir, applicable aux coques de rétroviseurs, aux montants C et aux embouts d’échappement.

LIRE TROP

Audi Q2. Légère rénovation du style et de l’équipement

Passant à l’intérieur, le SQ2 rénové offre, de série, la climatisation automatique, un volant sport multifonction et des sièges sport. Alors que, dans le chapitre technologique, l’inclusion de l’Audi Virtual Cockpit est personnalisable, avec un look plus sportif, qui peut inclure le système d’infodivertissement MMI, le système de navigation Plus.

En optant pour le meilleur système d’infodivertissement, les services Audi connect garantissent un hotspot LTE et Wi-Fi, tandis que la cabine téléphonique Audi et un système audio Bang & Olufsen sont également disponibles.

Enfin, parmi les nouveautés, les technologies de sécurité, dont le système Audi pre sense à l’avant, proposé de série, fait également partie de l’Adaptive Cruise Control, disponible en option.

Sans modifications, le 2.0 TFSI reste à annoncer 300 ch de puissance et 400 Nm de couple, complétés par une transmission automatique S tronic à sept rapports et un système quattro. Des arguments qui, par exemple, permettent à l’Audi SQ2 d’accélérer de 0 à 100 km / h en 4,9 secondes, ainsi que d’atteindre une vitesse de pointe de 250 km / h.

Pour l’instant sans prix pour le Portugal, le restylage de l’Audi SQ2 est désormais disponible sur des marchés comme l’Allemagne, à partir de 45 500 euros.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂