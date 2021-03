Maintenant, vous avez besoin de plus d’expérience dans Marvel’s Avengers pour passer au niveau supérieur

Crystal Dynamics annonce des changements dans la façon dont vous améliorez votre jeu vidéo, en commençant par exiger plus d’expérience dans Marvel’s Avengers.

Il se passe quelque chose d’incompréhensible avec ce qui aurait dû être l’un des jeux vidéo les plus populaires de l’année écoulée. Nous n’avons pas encore adopté le changement car, au début, cela semble ridicule. Square Enix exigera du prochain patch plus d’expérience dans Marvel’s Avengers pour pouvoir améliorer les personnages. Vous savez, ce dont la communauté a besoin en ce moment.

Cela a été confirmé par Crystal Dynamics lui-même via le site officiel du jeu vidéo. Dans un message quelque peu étrange, le développeur a annoncé deux changements majeurs qui arriveront bientôt. Le premier est le moyen d’acquérir des cosmétiques, qui passera par un processus moins aléatoire. La seconde est, pour une raison quelconque, d’augmenter les points d’expérience nécessaires pour augmenter nos compétences à partir du niveau 25.

Ces changements auront lieu à partir du 18 mars 2021. Avec eux viendront également Clint Burton en tant que personnage jouable et les versions de nouvelle génération pour Xbox Series X et PlayStation 5.

Si vous ne comprenez pas la décision, ne nous regardez pas: nous non plus. Ce mouvement est étrange, peu importe où vous le regardez. Dans la notification, ils indiquent qu’il s’agira d’ajuster le solde que de nombreux joueurs demandent au système d’expérience, mais ce n’est pas la solution que personne ne recherchait. Jusqu’au niveau 25, les exigences resteront les mêmes, mais une fois cette note dépassée, de plus en plus de points d’expérience seront demandés jusqu’à atteindre le niveau 50, le maximum actuel.

La conséquence immédiate est évidente: nous aurons besoin de plus de temps de jeu pour élever chaque personnage à son plein potentiel. C’est une pratique courante dans les jeux gratuits et autres. Cependant, le problème avec Marvel’s Avengers réside dans le manque de contenu pour répéter et attirer de nouveaux joueurs. Cette mesure ne remplit aucune de ces fonctions.

En fait, la notification est si étrange qu’après avoir averti de cet ajustement, les joueurs sont invités à améliorer leurs personnages avant l’arrivée du patch. La relation de ce titre avec sa communauté est plus qu’étrange à ce stade.