Maintenant sur WhatsApp, vous pouvez personnaliser chaque discussion avec des arrière-plans différents: voici comment

Sur la plateforme de messagerie instantanée Whatsapp Deux nouvelles fonctionnalités sont arrivées longtemps attendues par les rumeurs qui circulent régulièrement autour de l’application: les nouveaux outils pour les arrière-plans des conversations et surtout la possibilité de définir arrière-plans personnalisés pour chaque discussion différente dans l’application. Les mises à jour WhatsApp qui activent les deux fonctionnalités sont déjà en cours de distribution sur Android et iOS.

Où sont les nouveaux outils pour les fonds d’écran WhatsApp

La première nouvelle fonctionnalité est un ensemble plus large d’outils permettant de modifier l’arrière-plan principal de l’application. En visitant les paramètres WhatsApp dans la section Chat, sous l’élément Arrière-plan, il est maintenant possible appliquer les dessins de WhatsApp également aux arrière-plans de couleur unie d’une couleur différente de celle du vert de l’arrière-plan par défaut; la palette de couleurs compatibles avec la nouveauté est d’environ 30 nuances. Là luminosité de l’image Le choix peut également être ajusté avec une barre spéciale pour s’assurer que même les arrière-plans les plus voyants ne distraient pas la lecture des conversations.

Comment personnaliser l’arrière-plan des discussions WhatsApp individuelles

La nouvelle la plus attendue, cependant, était probablement l’arrivée de papiers peints personnalisés. A partir des dernières versions de WhatsApp, il est en effet possible d’utiliser une image à volonté pour chaque conversation individuelle, simplement en ouvrant le chat en question et en visitant le nouvel élément Contexte qui apparaît entre autres après avoir touché le bouton avec les trois points en haut à droite.

Appuyez sur le bouton Modifier pour ouvrir les mêmes outils de sélection et de modification présents dans les paramètres de l’application – à la différence que les choix effectués dans cette zone n’affecteront que la conversation ou le groupe en question. La nouvelle image apparaîtra uniquement sur le téléphone de la personne qui l’a choisi, sans influencer ce que voient l’interlocuteur ou les autres membres du groupe.

Les nouvelles arrivent

On parlait des deux nouveautés depuis des mois, mais finalement les développeurs ont réussi à les intégrer dans des versions de l’application prêtes à être distribuées sur Android et iOS. Pour arriver sur tous les téléphones compatibles cela peut prendre quelques jours de plus; en attendant, le moyen le plus simple de vous assurer d’obtenir les nouvelles fonctionnalités dès que possible est de vérifier périodiquement que l’application est mise à jour avec la dernière version disponible.