Maintenant sur TikTok, vous pouvez arrêter les intimidateurs avant qu’ils ne commentent vos vidéos

Comme c’est le cas avec toutes les plateformes sociales largement utilisées, y compris sur TIC Tac les épisodes de intimidation et insultes envers les utilisateurs. L’application prend des mesures depuis un certain temps pour essayer d’atténuer le fléau et rendre l’expérience utilisateur agréable pour tout le monde, mais ces jours-ci, elle a été lancée. deux nouvelles mesures supplémentaires à cet égard: la première est la possibilité, pour les auteurs des vidéos, d’approuver un à un tous les commentaires avant qu’ils n’apparaissent sous les vidéos publiées; le second est un système basé sur l’intelligence artificielle qui demande à ceux qui commentent de manière grossière ou violente de repenser ce qu’ils font.

Les nouvelles ont été annoncées et décrites dans ces heures par TikTok. La première fonction a été baptisée Filtrer tous les commentaires, et comme son nom l’indique active une barrière entre la publication d’un commentaire sous une vidéo et son affichage automatique: une fois cette nouveauté activée, les auteurs de la vidéo verront les messages liés à leur contenu dans un file d’attente privée et ils peuvent décider quels commentaires deviendront visibles de tous et lesquels n’apparaîtront pas. De cette façon, les tiktokers peuvent éviter de se sentir submergés par la négativité dans les cas où ils font face à des insultes ou des menaces répétées ou de sources multiples.

La plateforme de partage tentera également de mettre un terme à ces comportements déjà en amont de la publication. Comme cela se produit déjà sur d’autres réseaux sociaux, un système automatisé analysera les messages sur le point d’être publiés la recherche de mots-clés pouvant conduire à l’intimidation et à la violence: dans ces cas, sur le smartphone de la personne sur le point de publier le commentaire, Une boîte de dialogue apparaîtra intitulé « Voulez-vous réfléchir avant de le publier? ». À ce stade, les auteurs peuvent décider de modifier le message ou de le publier de toute façon.

