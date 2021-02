Maintenant que Perseverance a atterri sur Mars, que fera le rover à l’intérieur du cratère Jezero?

L’un des aspects les plus passionnants de l’atterrissage réussi du rover Perseverance de la NASA sur Mars est le fait que le laboratoire sur roues commencera la première étape d’une mission de retour d’échantillons tant attendue.

Les chercheurs n’ont jamais mis la main sur de nouveaux morceaux de la planète rouge, ce qui signifie que de nombreuses informations clés – telles que l’âge des caractéristiques sur la surface martienne – restent inconnues. Perseverance vise à changer cela, avec un plan pour forer et capturer jusqu’à 30 échantillons de la taille d’un tube à essai dans les roches de mudstone de son site d’atterrissage, connu sous le nom de cratère Jezero.

Un défi majeur sera de s’assurer que ces échantillons sont les meilleurs possibles, donnant aux scientifiques le meilleur rapport qualité-prix. Pour en savoir plus sur la manière dont les ingénieurs de la NASA feront cela, 45Secondes.fr a contacté le géochimiste et scientifique du projet Perseverance Ken Farley du California Institute of Technology à Pasadena, en Californie.

Des images de vaisseaux spatiaux en orbite ont déjà identifié le cratère Jezero de 45 km de large comme un ancien delta sculpté dans l’eau , où une rivière se jette dans un ancien lac. La persévérance devrait atterrir dans le bassin du delta, très probablement près de la base de certaines falaises pleines de roches sédimentaires à grains fins, a déclaré Farley.

Après l’atterrissage, les contrôleurs de mission diront probablement au rover de se rendre à la base de la falaise, a-t-il ajouté, car ces sédiments étaient susceptibles d’avoir été déposés par la boue collectée par l’eau de la rivière qui s’écoulait dans les anciennes plaines inondables du delta. C’est là que la persévérance cherchera des indicateurs de la vie passée.

« Si vous voulez trouver une structure faite par un organisme vivant, vous ne voulez pas le faire dans une rivière en furie », a déclaré Farley. « Il est détruit. »

La boue est un excellent conservateur de biosignatures ou d’indices chimiques laissés par les créatures vivantes, car elle peut piéger et retenir les matériaux au fur et à mesure qu’elle se couche. Les images orbitales ont également indiqué des roches volcaniques cachées dans la même zone, il est donc possible que le rover essaie de collecter au moins quelques échantillons à la base de la falaise, a déclaré Farley.

Depuis l’orbite, les chercheurs ne peuvent pas dire si la roche volcanique est au-dessus ou en dessous des mudstones, ce qui signifie qu’ils ne savent pas laquelle est la plus ancienne et a donc été posée en premier. La persévérance sera en mesure d’identifier visuellement ce fait clé à l’aide de ses caméras, puis, une fois que les échantillons seront revenus sur Terre, les chimistes pourront utiliser les taux de désintégration des éléments radioactifs pour déterminer l’âge exact des roches, a déclaré Farley.

Dans un certain sens, Perseverance a une longueur d’avance sur son cousin presque identique, Curiosity, un rover qui a atterri sur Mars en 2012 et explore depuis lors une région appelée cratère Gale, a-t-il ajouté. Curiosity a passé des années à déterminer si Gale était ou non un ancien lac, ce qui signifie qu’il aurait pu être une bonne demeure pour la vie. La preuve que Jezero avait un passé aquatique est beaucoup plus claire.

« Notre mudstone est dans un delta », a déclaré Farley.

Les contrôleurs de mission rechercheront également des échantillons contenant des minéraux carbonatés – des roches contenant des composés carbonés tels que le calcaire. Les carbonates sur Terre conservent une grande quantité d’informations sur les conditions climatiques passées, a déclaré Farley, et on espère la même chose pour ces roches sur Mars.

Avec ces échantillons en main, les chercheurs terrestres pourraient déterminer le pH, ou le niveau d’acidité, de l’eau du lac ancien, ainsi que sa salinité. La question la plus importante à laquelle on pourrait répondre dans l’esprit de Farley est de savoir combien de temps le lac a duré à Jezero.

« Ce lac était-il là pendant 100 ans? 1 000 ans? Un million? 10 millions? » at-il dit, ajoutant que chacun de ces différents délais aurait des implications différentes sur la durée de vie des organismes dans la région.

Les expériences pour glaner de telles données ne peuvent pas vraiment être faites sur Mars car elles nécessitent de gros instruments ou beaucoup de traitements manuels qui nécessitent des techniciens humains. Mais certaines analyses seront plus faciles à faire sur la planète rouge avec Perseverance et sa suite d’instruments de pointe, a déclaré Farley.

À titre d’exemple, il a mentionné les instruments de numérisation des environnements habitables du rover avec des instruments Raman & Luminescence for Organics & Chemicals (SHERLOC) et Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry (PIXL). Ceux-ci devraient être en mesure de détecter et de cartographier la matière organique dans les roches au sol, ce qui signifie que les scientifiques feront déjà des percées importantes bien avant que les échantillons ne reviennent sur Terre.

C’est bien car Perseverance devra attendre des années avant qu’une deuxième mission puisse ramener sa collection de rock à la maison. Pendant ce temps, Perseverance devra rassembler ce que les chercheurs pensent être les échantillons les plus importants. La NASA a nommé un groupe spécial de Renvoyer un échantillon de scientifiques qui aidera à déterminer exactement sur quelles roches le rover prélèvera des échantillons.

La persévérance stockera ses trésors dans une petite boîte et les conduira soit vers ce futur robot non encore construit, soit les déposera quelque part pour être ramassés, leur permettant d’être placés dans une petite fusée et amenés sur l’orbite martienne. Le plan actuel est qu’une telle mission soit construite et lancée en 2026, et l’équipe de Farley s’attend donc à ce que tous ses échantillons soient stockés d’ici 2028, lorsque ce vaisseau spatial atterrira sur Mars.

«Après ça, c’est des crayons vers le bas», dit-il.

Il est possible qu’en raison de contraintes budgétaires et de temps, la mission de collecte d’échantillons soit retardée d’environ deux ans. Mais dans les deux cas, « il y a une tension fascinante entre vouloir obtenir les meilleures choses, avoir besoin de tout et se rendre à la fête à l’heure », a déclaré Farley.

Pour cette raison, l’équipe espère être « disciplinée et flexible », a-t-il ajouté, car ils ne savent pas encore exactement quelle place il y aura sur la fusée de retour. Il est possible qu’à la fin, les ingénieurs soient en mesure de construire une fusée qui ne peut transporter que suffisamment de carburant pour apporter 20 échantillons, a déclaré Farley. Mais de toute façon, cela représentera toujours une excellente prime pour les scientifiques ici sur Terre.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.