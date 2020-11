Maintenant pour 2023. La future Mazda2 pourrait provenir de la nouvelle Toyota Yaris

Parce que la rentabilité des voitures plus petites est extrêmement faible, Mazda pourrait renforcer le partenariat qu’elle a déjà avec le géant Toyota, en remplaçant la génération actuelle Mazda2 par une – dirons-nous – Yaris portant le logo de la marque Hiroshima.

Liés par un partenariat technologique qui existe depuis plusieurs années et qui, plus récemment, s’est même étendu aux véhicules électriques, Mazda et Toyota se préparent ainsi à rendre cette connexion encore plus forte. Cette fois, avec le premier à profiter du travail effectué par Toyota dans le développement de la dernière génération de Yaris, pour lancer sa prochaine Mazda 2.

Attendu, au départ, pendant deux ans, c’est-à-dire au cours de l’année 2023, la future Mazda2 devrait être l’un des modèles que la marque Hiroshima a annoncé, lors de la dernière conférence de présentation des résultats, comme pouvant quitter le partenariat avec d’autres fabricants et, plus précisément, avec Toyota.

Mazda2

Selon Mazda, qui voit même cette possibilité dans le cadre d’une action plus globale, qui devrait lui permettre d’élargir son portefeuille de modèles, le futur modèle d’entrée pourrait ainsi s’appuyer sur «la Yaris THS [Toyota Hybrid System]», C’est-à-dire la version hybride du petit véhicule utilitaire, dont le lancement est prévu sur les marchés européens.

En fait, selon les déclarations des responsables de Mazda, tout indique que la future Mazda2 sera construite, non pas par la marque Hiroshima, mais dans l’usine que Toyota possède dans le nord de la France. Et là, il faut le dire, la nouvelle Yaris est également produite.

Réflexion sur les objectifs anti-émissions

Quant à l’option pour la version THS, celle-ci vient du fait qu’avec ce moteur, la future Mazda2 pourra aider la marque à atteindre les objectifs anti-émissions imposés par la Commission européenne, sur les marchés du 27. Car, avec cette solution, elle en profite aussi Toyota, puisque les deux constructeurs ont décidé de faire un joint-venture dans le but de partager, entre leurs flottes, les objectifs définis.

Toyota Yaris hybride

Avec de tels changements, il reste à voir si les nouveaux moteurs à combustion Mazda seront également disponibles sur la Mazda2, ou même si le nom du modèle restera.

Toyota également fournisseur de Suzuki

Il faut rappeler que, de la part de Toyota, ce n’est pas la première initiative du genre récemment entreprise, puisque, également avec Suzuki, le géant japonais a décidé de conclure un accord de partenariat similaire. À savoir, la production de versions du fourgon Corolla Hybrid et du SUV RAV4 PHEV, à vendre avec l’emblème Suzuki.

Non, ce n’est pas un Toyota RAV4; dans ce cas, c’est une Suzuki Across…

Toujours en ce qui concerne le partenariat Toyota-Mazda, il est important de dire, par curiosité, que jusqu’à l’année dernière, lorsque les deux modèles ont été abandonnés, en raison de mauvaises ventes, la Yaris vendue sur le marché nord-américain était basée sur la Mazda2. .

