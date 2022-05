Maintenant oui: Netflix a annulé la série que beaucoup croyaient terminée avant sa saison 2

Netflix

L’annulation de l’une des séries qui avait suscité le plus de discussions parmi le public après son renouvellement par Netflix a été officialisée. Plus d’épisodes !

© GettyMaintenant oui : Netflix a annulé la série que beaucoup croyaient terminée avant sa saison 2.

Les dernières semaines ont été décisives pour le service de streaming Netflix, puisque la perte de 200 000 abonnés a été signalée par le biais d’un communiqué, qui pourrait se chiffrer en millions dans les mois à venir. De plus, il y a eu des ajustements à son contenu et l’une des solutions les plus récurrentes a été l’annulation de différentes séries, comme cela s’est produit récemment avec un titre dont certains utilisateurs avaient fixé une date d’expiration à l’avance.

Avril a été le mois au cours duquel la société a décidé d’interrompre le plus grand nombre d’émissions jusqu’à présent cette année, dans la mise en œuvre claire d’une stratégie directement liée aux productions télévisuelles qui n’atteignent pas les mérites suffisants pour un renouvellement. Assez intelligent le programme a-t-il été annulé il y a quelques jours à peine et maintenant ils ont signalé que force spatiale Soit force spatiale n’aura pas la saison 3.

Le moyen date limite a confirmé que la série avec Steve Carell ne continuera pas, après la sortie du deuxième opus en février de cette année, faisant ses débuts en 8ème position du Top de la semaine d’ouverture. Auparavant, une grande partie des téléspectateurs imaginaient qu’elle était annulée, puisque les critiques étaient négatives et les commentaires sur les réseaux sociaux assuraient qu’ils ne la trouvaient pas drôle dans ses chapitres, alors ils lui ont donné un coup de pouce dans sa première saison.

Au-delà des avis, les premiers épisodes avaient atteint un certain niveau de reproductions qui lui a valu le développement d’un second volet. Tout a changé cette année avec une baisse d’audience notable, mais ce n’était pas la seule raison pour laquelle son annulation a été décidée, car c’était aussi trop cher pour Netflix et ce n’était pas rentable pour eux sur le long terme. Pour la même raison, la plate-forme est également tombée en panne Comment élever un super-héros Il ya quelques jours.

De quoi parlait cette comédie ? Synopsis officiel : « R. Naird (Steve Carell), un général quatre étoiles qui rêve de diriger l’Air Force, est laissé pour compte lorsqu’il est choisi pour diriger la Space Force, la sixième division nouvellement formée de l’armée américaine. Mark, sceptique mais totalement dévoué à la cause, il s’installe avec sa famille dans une base reculée du Colorado, où lui et une équipe de scientifiques et de « spacemen » des plus divers sont mandatés par la Maison Blanche pour planter des troupes américaines (une autre fois) sur la Lune à pleine vitesse et prendre le contrôle total de l’espace ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂