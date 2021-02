Maintenant oui, Diablo II Resurrected est annoncé, le HD de la livraison mythique

Comme divulgué peu de temps avant le gala, Blizzard a officiellement annoncé Diablo II Resurrected.

S’il y a un épisode de la saga Diablo qui a fait du bruit et pour lequel son retour est demandé depuis longtemps, c’est bien le second. Cependant, il semble que Blizzard ait pris son temps pour nous donner le bonbon. Mais enfin, entre la quatrième partie et le jeu mobile, ils ont fait le Annonce de Diablo II ressuscité.

Le jeu faisait l’objet de rumeurs depuis longtemps. En fait, il a même fui peu de temps avant le Blizzcon 2021. Allez, personne n’a poussé un cri dans le ciel pour griller l’agréable surprise.

Bien sûr, certaines choses sont plus qu’intéressantes. Par exemple, en plus de l’amélioration graphique (substantielle), nous avons la bonne nouvelle que nous ne l’aurons pas seulement sur PC. Il viendra également sur les consoles. Pour être plus précis, sur Nintendo Switch, Xbox Series S | X et PlayStation 4 et 5. Allez, à toutes les créatures vivantes.

Pour ajouter le glaçage au gâteau, il a également été confirmé que toutes les versions auront progrès croisé. Autrement dit, si nous l’avons sur PC et que nous le continuons sur Nintendo Switch, nous n’aurons pas à recommencer. Nous pouvons continuer là où nous nous sommes arrêtés.

Malheureusement, nous n’avons pas de date de sortie. Seulement un 2021 que nous avons été un peu vague. D’autant que ni Diablo Immortal ni Diablo IV n’ont rien de tel qu’une fenêtre de lancement.

Le deuxième volet de Diablo a toujours été l’un des plus appréciés. Peut-être l’un des plus célèbres. En fait, en annonçant le jeu Diablo IV, Blizzard lui-même a assuré qu’ils avaient été inspirés en retournant à «l’obscurité» qui a été vue dans ce deuxième volet. Reste à voir si c’est finalement le cas. Mais au moins, nous avons cela pour supprimer les pénalités.