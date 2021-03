Maintenant les utilisateurs de tampons Tinder avant de sortir ensemble

Les mesures de distanciation sociale encore adoptées dans le monde entier pour endiguer la pandémie ont pour effet une réduction drastique des activités sociales. Cela inclut les rencontres nées d’applications de rencontres, c’est pourquoi Tinder a récemment annoncé une initiative bizarre: lelivraison gratuite de tampons à un très petit cercle d’utilisateurs, pour rendre les rencontres avec leur moitié désignée plus sûres. Les problèmes liés à l’initiative ne sont que deux: les prélèvements attendus sont de 500, et l’obtention d’un résultat négatif ne garantit pas pour autant que le risque de contracter ou de transmettre le virus lors d’un rendez-vous est nul.

Comment fonctionnent les tests Tinder

L’initiative concerne les États-Unis, où la campagne de vaccination se déroule beaucoup plus vite que ce qui se passe en Europe et où, cependant, les choses ne sont pas revenues à la normale. Pour l’application de rencontres, parier sur les tampons peut être une méthode temporaire pour rencontrer de nouvelles connaissances avec moins d’hésitation, mais les tests ne suffisent pas. Les écouvillons sont envoyés par la poste, sont réalisés par la société Everlywell et nécessitent une auto-administration: en bref, les sujets doivent prélever vous-même l’échantillon nasopharyngé, puis envoyez-le dans une enveloppe spéciale à un laboratoire qui effectue l’analyse et attend les résultats en ligne.

Les risques

Les problèmes posés par cette approche ne sont pas rares. Tout d’abord, l’écouvillon est certifié par la FDA américaine, mais cela ne signifie pas que celui qui recueille l’échantillon sait comment le faire. Suppression du risque d’un faux négatif, l’écouvillon doit être fait après quelques jours dès le dernier contact avec un potentiel positif; pour rester valable jusqu’au jour du rendez-vous, une procédure idéale est aussi de rester isolé au moins jusqu’à cette date.

Ce n’est pas un hasard si les responsables de l’application précisent qu ‘ »un test négatif ne signifie pas que vous n’avez pas ou ne pouvez pas transmettre Covid-19″, mais dans un climat exaspéré par les restrictions, le danger est que peu de gens prennent l’avertissement au sérieux. et en effet ils se lancent dans leurs rendez-vous faussement convaincus qu’ils ne prennent aucun risque. L’initiative démarrera de la même manière le le 20 mars et récompensera les 500 premiers utilisateurs qui le rejoindront. Chacun d’eux en aura un à sa disposition paire de test – un à utiliser personnellement et un à envoyer à la personne choisie pour la réunion.

