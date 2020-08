Maintenant disponible sur Xbox One, AWE, la dernière extension Control

Microsoft Corporation Microsoft Xbox One Wireless Controller and Wireless Adapter for Windows - Gamepad - sans fil - pour Microsoft Xbox One

Bénéficiez de l'intensité, de la précision et du confort uniques de la manette Xbox One Wireless Controller. Des gâchettes à impulsion fournissent des retours sur vibration pour que vous puissiez ressentir toutes les secousses et tous les accidents en haute définition. Des sticks analogiques et une croix