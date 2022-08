Maintenant disponible sur Game Pass est le jeu Elder Scrolls le plus horrible

Battlespire, probablement le jeu Elder Scrolls le plus faible, a été ajouté à PC Game Pass dans le cadre de la QuakeCon publiée cette semaine par la nouvelle filiale de Microsoft id Software et Bethesda. Arena, Daggerfall, Redguard et d’autres jeux Elder Scrolls des années 1990 ont finalement été ajoutés à Steam.

Je n’ai pas l’intention d’être un haineux, mais Battlespire est un jeu que seule une mère pourrait apprécier si elle réussissait même à y jouer très longtemps. Je suis contre le révisionnisme anti-Bethesda, même si je ne suis pas le plus grand fan de Fallouts 3 et 4.

Le combat dans Elder Scrolls a toujours été une activité secondaire agréable dans les royaumes vastes et diversifiés de Tamriel, ce qui soulève la question de savoir pourquoi le combat serait mis en avant dans un jeu d’exploration de donjons essentiellement linéaire.

La notion de base de Battlespire est plutôt douteuse car elle adapte le combat au corps à corps maladroit de Daggerfall et son système de compétences cassé et inégal dans un jeu de hack-and-slash.

Battlespire supprime non seulement les caractéristiques distinctives de la série, mais offre également une expérience particulièrement glitchy et extrêmement difficile. Ce n’est pas Daggerfall ! comme l’a exprimé l’éminent passionné d’Elder Scrolls et YouTuber LGR. Fixez-vous des attentes réalistes.

Cependant, même les jeux vidéo de qualité inférieure doivent être conservés pour les futurs joueurs, et Battlespire vient d’une période fascinante du passé de Bethesda.

Entre le lancement de Daggerfall en 1996 et le lancement de Morrowind en 2002 (initialement prévu pour 1998), la société a passé un temps considérable à parcourir le désert. Avant que Morrowind ne devienne un véritable mégahit, Battlespire et Redguard ont maintenu le studio à flot.

Ainsi, il est excitant de les voir maintenant, de nombreuses années plus tard, obtenir le Game Pass et le traitement de la boutique numérique. Pas un tel succès pour l’excellent Shadowkey inattendu pour le Nokia N-Gage ou les plus prévisibles Dawnstar et Oblivion Mobile pour les téléphones à clapet.

Tous ces jeux – Quake 4, Wolfenstein 3D, Return to Castle, ainsi que la disponibilité de Hexen/Heretic à partir de plus de sources – sont des choses sûres.