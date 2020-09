Maintenant disponible EA Play et EA Play Pro sur Steam

Tout d’abord, clarifiez pour ceux qui ne savent pas qu’EA Play existait auparavant, mais il s’appelait EA Access, un service qui a été lancé pour les consoles Microsoft et plus tard sur PS4. Il se compose d’un service de jeux vidéo par abonnement d’Electronic Arts, dans lequel vous pouvez accéder à des jeux tels que Dead Space, FIFA, Star Wars Battlefront et bien d’autres. Des essais gratuits de quelques heures étaient également disponibles pour tester les jeux nouvellement sortis par la société Electronic Arts.

Maintenant, ce service a changé de nom, EA Play et nous avons récemment appris que ce service serait prochainement lancé sur Steam, eh bien, il est déjà disponible sur la plateforme.

EA Play est maintenant disponible sur Steam avec moins de jeux que sur Origin

Electronic Arts a lancé son service d’abonnement EA Play sur Steam près d’un an après l’annonce officielle et le retour des jeux de la marque dans la boutique numérique de Valve. Le service vous permet d’accéder gratuitement à une large gamme de jeux vidéo, qui comprend des titres tels que Titanfall 2, Dragon Age: Inquisition, Mass Effect, Burnout Paradise Remastered et Rocket Arena.

Nous pourrons également accéder à un test des nouvelles versions de la société pour un maximum de dix heures de jeu; dans le cas de FIFA 21, ce test débutera le 1er octobre. Tout d’abord, il faut préciser qu’il existe une nette différence entre le service proposé sur Steam et celui d’Origin, l’abonnement EA Play à Origin compte plus de jeux vidéo, à la fois d’Electronic Arts et d’autres éditeurs, par exemple, Anthem et FIFA 20 n’en ont pas. Ils sont sur EA Play sur Steam, ni les jeux d’autres marques telles que Tropico 6, Pyre, LEGO Star Wars et Nex Machina,

Mauvaise nouvelle pour ceux qui souhaitent accéder à ce service, mais ce service se développera avec le temps. Pour le moment le catalogue disponible sur la plateforme Steam à un prix de 3,99 € par mois ou 24,99 € par an est le suivant: