Maintenant dans le cercle polaire. Mercedes-AMG SL entre dans la phase finale de développement

Environ 69 ans après le lancement de la première génération, Mercedes-Benz se prépare à entamer la phase finale de développement de ce qui sera la huitième génération de la Mercedes SL. Scène qui se déroule dans le cercle polaire arctique et à partir de laquelle la marque d’étoile montre maintenant les premières images.

Tenue dans un circuit fermé spécial avec neige, en Suède, cette nouvelle étape dans le développement de ce roadster de configuration 2 + 2 places intervient après une première phase de travail en environnement numérique. Dans cette nouvelle phase, les ingénieurs Mercedes-Benz devront se consacrer, entre autres, au réglage final du système de traction intégrale entièrement variable 4MATIC +, également proposé pour la première fois en SL.

Également en cours d’analyse, dans les conditions défavorables du cercle polaire arctique, sera, selon la marque de l’étoile, le toit ouvrant, redessiné, en plus de la dynamique de conduite. Lequel aura cependant et comme dernière étape de test, un passage par la courbe nord du circuit du Nürburgring, en plus d’autres endroits.

Avec sa première prévue pour cette année, la nouvelle Mercedes-Benz SL sera d’ailleurs disponible uniquement et uniquement avec la désignation Mercedes-AMG, synonyme de plus de sportivité et d’allusion à ses racines sportives.

Il convient de rappeler que le modèle a été développé conjointement par Mercedes-Benz et AMG, sur la base de la plate-forme Modular Sports Architecture (MSA), qui devrait également servir de base à la prochaine GT.

Côté motorisation et bien que rien n’ait encore été confirmé, tout pointe vers la future SL à venir, en version d’entrée, avec un six cylindres de 3,0 litres en ligne essence, annonçant 435 ch. Ce sera suivi d’un V8 biturbo de 4,0 litres, avec deux niveaux de puissance: un plus «basique», 522 ch, et un autre, avec «peu de poudre» AMG, annonçant 613 ch. Ce dernier, en principe, réservé à la version SL 63.

Cependant, il convient également de noter que, selon la même actualité, ce ne sera pas la version la plus puissante du roadster allemand de luxe. Un positionnement qui appartiendra, oui, à un SL 73 plus que probable, entraîné, dans ce cas, par un moteur hybride rechargeable, annonçant quelque chose comme 811 ch de puissance.

