Maintenant c’est confirmé. SSC Tuatara est la VOITURE LA PLUS RAPIDE DU MONDE

Toutes les données ont été analysées et validées par Racelogic. Cette fois, il n’y a pas de place pour la controverse, la spéculation ou l’incertitude. La SSC Tuatara est la voiture la plus rapide du monde.

Après trois tentatives, l’objectif poursuivi par SSC Amérique du Nord a finalement été atteint. SSC Tuatara a réalisé une moyenne entre les deux passages obligatoires de 455,3 km / h, dépassant les 446,97 km / h de la Koenigsegg Agera RS obtenus en 2017.

Mais SSC Amérique du Nord ne veut pas s’arrêter là. L’objectif est toujours de dépasser les 500 km / h pour clore définitivement la discussion – en raison du lieu où cette nouvelle tentative a eu lieu, il ne serait pas possible d’atteindre cette vitesse. Une quatrième course est déjà prévue.

Prendre 3

Si lors de la tentative précédente, le SCC Tuatara a été affligé par une série de problèmes qui l’ont empêché d’atteindre les vitesses souhaitées, lors de cette troisième tentative, qui a eu lieu le 17 janvier, tout semble être allé beaucoup plus dans le bon sens.

Pour cette troisième prise, SSC North America a pu accéder aux pistes du Kennedy Space Center – où se trouvait la base d’opérations de la navette spatiale – situé en Floride. Et pour cette raison même, les vitesses qu’ils pourraient atteindre seraient toujours limitées par la longueur réelle de la piste, qui n’est que de 3,7 km – la longueur utile l’est encore moins, car la voiture doit avoir (beaucoup) d’espace pour s’arrêter.

Même avec ces limitations d’espace, les valeurs de vitesse maximale atteintes par SSC Tuatara sont surprenantes. Dans le premier col (direction nord), il a atteint 450,1 km / h, tandis que dans le second col (direction sud), il a atteint 460,4 km / h. Oui, 460,4 km / h après un maigre 3 km parcouru…

A lire : La Toyota Yaris Cross démarre sa commercialisation au Japon, et avec la version Gazoo Racing! Combien ça coûte? Jerod Shelby, PDG de SSC Amérique du Nord, « pris » dans une position curieuse avec sa machine.

Comme ce fut le cas depuis la première tentative, la voiture d’occasion est la première unité produite du Tuatara – la première des 100 unités à être produites – et le pilote à ses commandes est à nouveau Larry Caplin, qui est également le propriétaire du produit d’abord Tuatara. Caplin est très enthousiasmé par le potentiel inexploité de Tuatara:

« J’ai pu ressentir un peu la puissance de l’accélération à la septième vitesse lors du dernier passage. Je suis ravi d’être de retour et de dépasser les 300 mph (483 km / h). » Larry Caplin, pilote et propriétaire du premier SSC Tuatara

Larry Caplin, au centre.

Et maintenant?

On sait que l’objectif final est de dépasser 300 mph, soit 483 km / h, et vers 500 km / h, car il y a plus de prétendants au trône, à savoir le Hennessey Venom F5 C’est le Koenigsegg Jesko Absolut.

SSC Amérique du Nord devra probablement retourner sur la route 160 au Nevada pour y parvenir, la seule portion d’asphalte publique suffisamment longue et droite pour atteindre ces vitesses. Pourquoi ne l’avez-vous pas fait cette fois? Tout indique des problèmes liés aux autorisations – après tout, c’est une voie publique.