Maintenant aussi en tant qu’hybride rechargeable. Nous avons testé le Kia XCeed PHEV

Quelque chose de controversé ces derniers temps (dire injustement en passant), cependant, des hybrides brancher cesser d’atteindre notre marché en nombre croissant et le Kia XCeed PHEV c’est une preuve supplémentaire de cela.

La variante hybride brancher de XCeed nous avons été promis depuis que le modèle nous a été fait connaître… et promet une consommation et des émissions réduites, comme c’est la prérogative de ces versions, en plus de plusieurs dizaines de kilomètres uniquement et utilisant uniquement des électrons. Il est temps de le vérifier.

Même chose à l’extérieur …

A l’extérieur, seuls deux éléments dénoncent ce Kia XCeed PHEV. Le premier est la porte de chargement indispensable placée sur l’aile avant et le second est les jantes avec un design spécifique dans cette version.

Plus aérodynamiques, ceux-ci sont sensiblement plus petits que ceux équipant le reste du XCeed (16 « contre le 18 » habituel) et portent des pneus 205/60 conçus pour économiser de l’argent (le portefeuille et l’environnement).

Dans tout le reste, le look dynamique et bien réalisé du CUV (véhicule utilitaire multisegment) sud-coréen est resté inchangé, il réussit à capter l’attention partout où il va, même dans une couleur plus discrète comme celle de l’unité testée.

… Et à l’intérieur

Tout comme l’extérieur, l’intérieur de cette XCeed PHEV est également identique à celui de ses «frères». Cependant, il se distingue dans certains détails compte tenu de la spécificité de cette version: il existe une commande supplémentaire qui nous permet de choisir entre les modes hybride / électrique (HEV / EV), l’infodivertissement dispose de menus spécifiques et le tableau de bord affiche des informations liées au système hybride.

De plus, il est en ligne avec le reste de XCeed et Ceed. Depuis la bonne qualité de montage, l’ergonomie bien réalisée (le maintien des commandes physiques y contribue beaucoup) et la présence de plusieurs espaces de rangement utiles.

Y a-t-il quelque chose qui différencie vraiment le XCeed PHEV de l’autre XCeed, en plus des détails que j’ai mentionnés? La réponse est oui. Le coffre à bagages, ou plutôt sa capacité.

Si l’espace à bord est resté inchangé, étant suffisant pour transporter confortablement quatre adultes, le coffre à bagages a vu sa capacité passer de 426 litres à 291 litres. La raison? En dessous se trouve la batterie de 8,9 kWh qui alimente le moteur électrique.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Le stockage de la batterie sous le plancher du coffre à bagages a une capacité réduite

Plus lourd, mais pas moins athlétique

Dans le chapitre dynamique, le XCeed PHEV ressemble à ses «frères» purement en combustion, se révélant prévisible, sûr et stable. Il montre pouvoir gérer efficacement environ 200 kg de plus par rapport aux autres versions (grâce à la machine électrique et à la batterie obligatoire).

De plus, la garde au sol plus élevée nous permet «d’attaquer» des routes plus rugueuses avec plus mettez-vous à l’aise (réduit le risque de grattage de la voiture dans une dépression moins visible) sans nuire au contrôle de la carrosserie ou au confort, qui bénéficie de l’utilisation de pneus à profil plus élevé.

La consommation gagne

Jusqu’à présent dans ce test, nous avons constaté que l’électrification du XCeed apportait plus de poids (il pèse 1594 kg alors que le XCeed 1.4 T-GDi reste à 1345 kg) et un compartiment à bagages plus petit, ce qui peut vous amener à penser: après tout quoi gagne?

Un appétit plus restreint, certainement. La consommation est en fait inférieure à celle trouvée dans la version à essence correspondante. Avec la batterie chargée et en mode hybride, j’ai atteint des moyennes de 2,6 l / 100 km en circuit mixte. En ville, la bonne gestion des batteries permet de faire circuler de longs kilomètres à dépenser… 0 l / 100 km, car il ne se déplace qu’avec le moteur électrique.

Lorsque la batterie était épuisée et que le moteur à essence devenait prédominant, les valeurs n’allaient pas bien au-delà des 5,5 l / 100 km et en ville elles passaient par les 6,5 à 7 l / 100 km.

Pour se faire une idée de la différence pour le XCeed équipé du 1.4 T-GDi de 140 ch et 242 Nm que nous avons également testé, la consommation de carburant se situait entre 5,4 l / 100 km dans les rythmes calmes et 6,5 à 7 l / 100 km à des rythmes plus rapides. En ville, la moyenne était de 7,9 l / 100 km.

Et les avantages?

L’objectif de ce XCeed PHEV est d’être économique, mais le modèle sud-coréen ne peut être accusé d’être «burlesque». Avec une puissance maximale combinée de 141 ch et un couple maximal combiné de 265 Nm, grâce au «mariage» entre le moteur électrique de 44,5 kW (61 ch) et 170 Nm et le moteur à essence de 1,6 l, 105 ch et 147 Nm, cela s’avère largement suffisant pour les tâches quotidiennes.

En mode «Normal», nous avons une réponse «calme» de l’accélérateur, favorisant la consommation. En mode « Sport », XCeed « se réveille » et grâce à la livraison immédiate du couple du moteur électrique, il atteint une performance très acceptable.

Le meilleur de tous est que malgré cette «double personnalité», le CUV sud-coréen ne punit pas la consommation excessive. De plus, la transmission automatique à double embrayage à six rapports permet un confort bien supérieur à la CVT (ou similaire) que l’on retrouve chez certains concurrents.



© Thom V. Esveld / Raison automobile



La voiture me convient-elle?

Plus économique que les variantes essence (et même Diesel si le système hybride brancher utilisé comme il se doit), ce XCeed PHEV s’avère être l’une des propositions les plus intéressantes de la gamme.

Pour les qualités déjà reconnues par XCeed – allure attrayante, robuste, bon équipement et garantie prolongée (sept ans ou 150 000 kilomètres) – cette version ajoute une économie d’utilisation qui peut être enviable.

Il est vrai que la batterie a fait perdre de la capacité au coffre, mais il n’en est pas moins vrai que le bon fonctionnement et la consommation réduite nous font (presque) oublier ce fait.

De plus, pour les clients professionnels, le XCeed PHEV permet de combiner des incitations fiscales avec des économies dans les circuits urbains normalement associés aux véhicules électriques et la polyvalence qu’offre, pour l’instant, seule une voiture à moteur thermique.

Pour les personnes intéressées, qui, vu le prix élevé de ce XCeed PHEV peut les faire mettre de côté, il faut tenir compte du fait qu’une campagne est en cours qui le place à un niveau beaucoup plus raisonnable.